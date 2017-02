Páníka trápí zklamaný Vukadinovič: Sebrali jsme dítěti hračku, pak zlobí

Jen malí lidé si před sebe kladou malé cíle. Fotbalový Zlín během první poloviny soutěže vyrostl o pěkný kus a jeho trenér Bohumil Páník půjde s týmem na jaře za postupem do evropských pohárů. Je mu fuk, jestli to vyjde přes ligovou soutěž nebo MOL Cup. Aktuálně ho trápí jiná věc, klíčový borec Vukadin Vukadinovič stále není správně mentálně nastavený.

Co je s Vukadinovičem?

„Přestup do Slavie bral jako otázku života a smrti. Když mu to nevyšlo, bylo to, jako když seberete dítěti hračku. Takový kluk pak zlobí, je naštvaný. Já si nemůžu dovolit chovat se k hráčům stejně, jako když jsem vychovával svoje děti.“

Takže pořád nepracuje správně?

„Není to optimální. Ale už to není ten třaskavý dynamit jako na začátku. S Vukym je to složitější. Útočník Beauguel má navíc pořád nějaké bolístky. U něj je to o tom, aby byl zdravý.“

V základní sestavě nebude hráč mladší třiadvaceti let. Je to optimální?

„Vycházíme z podmínek, které máme. Italské týmy bývají ještě starší. Pro naše mladé je nevýhoda, že hrajeme první a ne druhou ligu. Ve druhé je tam klidně vypustíte a budete je ohrávat. Ale do první se prosadí jen supertalent. Někteří kluci jsou nastartovaní a určitě dostanou šanci. Tím nám sníží věkový průměr. Janíček s Hubáčkem ho zase můžou zvýšit. Tento tým má velké předpoklady. Šestnáct až sedmnáct hráčů má velkou hodnotu. Když budou problémy, nemusím se bát do toho sáhnout.“

Jak se menší klub jako je Zlín udrží dlouhodobě na špici?

„Musíme mít hráče pod dlouhodobějšími smlouvami, ať si nemůžou tolik diktovat. Nyní máme samé svoje hráče, nikdo tu není na hostování. Oni chtějí mít jistotu a my zase žádáme, ať pracují. Vždycky je to něco za něco. Od toho se odvíjí strategie celého klubu. Zlín neleží blízko Prahy. Sparta pošle hráče do Liberce a ti tam jdou rádi. Sednou do auta a za hodinu jsou tam. Tohle my nabídnout nemůžeme. S námi musí hráč žít delší dobu. Když to půjde, můžeme atakovat horní pětku.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Ligový podzim v 60 sekundách: Zlín • VIDEO iSport TV