Škoda zase šel na penaltu: Musel jsem to už vzít, úplnou radost z toho nemám

Slávistický kanonýr Milan Škoda, který po stoperu Jiřím Bílkovi převzal kapitánskou pásku, si při vítězství nad předposlední Jihlavou 2:0 s chutí zastřílel. Dvakrát se trefil do sítě soupeře, dvakrát jeho rány zastavila tyč. Prostě povedený vstup do ligového jara.

Dotáhl jste také na bratra Michala v tabulce střelců. Zavoláte mu?

„My si vždycky zavoláme, ale škádlit se nebudeme. Brácha bude určitě rád, že jsem vstřelil dva góly a fandí mi, stejně jako já jemu.“

Vašich gólů však mohlo být víc, dvakrát vás o radost připravila branková konstrukce. Nemrzí vás to?

„Je pravda, že moji hlavičku v první půli fantastickým zákrokem vytáhl Hany (Hanuš). Pokazil mi to. U druhé tyče ani nevím, že jsem byl já, snad Meša (Mešanovič). Ale asi jsem to byl já a už zapomněl. Mohl to být hattrick.“

Když se míč při vaší střele z pokutového kopu dostal do sítě až odrazem od břevna, nezatrnulo vám trochu?

(smích) „Tak trošku ono, řeknete si, že to dáte klasicky po zemi k tyči a pak tohle.“

Říkával jste, že si nechcete kazit střelecké konto penaltami. Pro na ně nyní chodíte?

„Už jsem ji kopal v probíhajícím ročníku v posledním podzimním kole ve Zlíně, nějaké jsme před tím neproměnili a tak to na mě spadlo. Úplnou radost z toho nemám, ale už jsem to na sebe vzít musel. Jdu na to, dokud je budu proměňovat, tak na ně budu chodit.“

Cítíte s kapitánskou páskou trošku větší odpovědnost?

„Trošku ano. Je příjemné ji nosit, ale provází ji také větší odpovědnost. Tu sice cítím, i když je Jirka Bílek na hřišti a kapitánem je on. Ale je to příjemné.“

Vítězství nad Jihlavou považujete za dobrý vstup do jara?

„Velká spojenost, to musím přiznat. Přemýšlíte, jak vstoupíte do jara, jestli splníte očekávání. Nevíte, jak bude první zápas vypadat. Jsem rád, že nám to tak vyšlo. V první půli jsme hráli docela dobře a měli hodně šancí. Meši měl dvě, já taky další, stejně Jarda Zmrhal. Bylo toho dost. Ale o poločase jen 1:0. Naštěstí i to by dneska stačilo.“

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia - Jihlava: Škoda propálil Hanuše a Slavia vede 1:0 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia - Jihlava: Po souboji Štěpánka se Sýkorou kopal Škoda penaltu a o břevno dal na 2:0 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia - Jihlava: Škoda se dostal ke střele, ale balon trefil jen slabě • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia - Jihlava: Fantastický Hanuš! Škodovu hlavičku vyškrábl na tyč • VIDEO iSport TV