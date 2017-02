Proč talent Král opustil Slavii? Neřekli mi, co se mnou bude, tvrdí

Jeho přestup ze Slavie do Teplic vzbudil poměrně velký ohlas. Jak už je zvykem, jedni ho kritizují, druzí se ho zastávají. Osmnáctiletý mládežnický reprezentant Alex Král ale tvrdí, že chtěl prostě jen dostat šanci. Tu mu pražský klub nenabídl. „Jdu svojí cestou. Jediné, o co mi teď jde, je dostat příležitost ukázat se,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

Podzim strávil ve slávistické juniorce. Už během něj se ale Král zajímal o to, jaké s ním má Slavia plány. Smlouvu měl už totiž pouze na rok. „Slavia nebyla na začátku podzimu rozhodnutá. Můj tehdejší agent pan Paska říkal, že pokud se neozve do konce října, novou smlouvu mi dát nechce. A neozvala se,“ popisuje talentovaný fotbalista.

Proto začal zvažovat své možnosti a ohlížet se po jiných klubech. Slavia se ale nakonec Královi přece jen ozvala. Na začátku ledna absolvoval jednání s manažerem mládežnické akademie pražského klubu Jiřím Plíškem. To už ho nezastupoval Pavel Paska.

„Zajímalo mě pouze, jaký plán se mnou Slavia má a do jaké „škatulky“ hráčů patřím. Zda bych měl jít někam na hostování, nebo se přidat k áčku. Zůstat další sezonu v juniorské lize jsem nechtěl,“ tvrdí Král.

„Slavia mi ale na tuto otázku nedokázala dát i kvůli svému nabitému kádru jasnou a uspokojivou odpověď. Proto jsem se svým novým agentem panem Kiselem začal hledat nový klub. Nejvíce mě oslovily Teplice,“ prozrazuje osmnáctiletý obránce či záložník.

Slavia se s Teplicemi na přestupu dohodla. „Samozřejmě vnímám momentální sílu a ambice Slavie. Jsem také smířen s faktem, že na A tým Slavie nemám. Přesněji nemám teď, do budoucna se to ale muže změnit,“ věří Král.

Teplice mi slíbily šanci

Dokázat se to bude snažit v Teplicích, kam si ho vybral sportovní ředitel Jakub Dovalil. Ten znal Krále dobře ze svého působení ve Slavii. „Teplice mě hlavně přesvědčily, že mají chuť dát mladým hráčům příležitost. A to je to jediné, co chci,“ říká mladý reprezentant.

Na rozdíl od Slavie slíbily Teplice Královi, že ho zapojí minimálně do tréninků s prvním týmem. „Měl bych trénovat s A týmem a ze začátku hrát za juniorku. O takovou šanci jsem moc stál,“ pochvaluje si.

Král zároveň netají velké cíle. Reprezentační áčko? Samozřejmě! „Podle mě je to cíl každého fotbalisty. Určitě bych si přál dostat se do prvního reprezentačního týmu,“ zasní se. „Dělám pro to vše. Ale je to ještě dlouhá cesta a hodně práce,“ uvědomuje si.

A Králův fotbalový sen? Poměrně jednoduchý. „Chci se živit fotbalem a živit se jím dobře,“ říká. „Přál bych si okusit fotbal na té nejvyšší úrovni. To je to, kvůli čemu každý den trénuju a makám,“ dodává odhodlaně.

Proto si dokáže představit, že by jednoho dne zase oblékl sešívaný dres. „Umím si představit cokoliv. Kdybych se někdy vrátil do Slavie, znamenalo by to, že mezi muže. Takže proč ne.“