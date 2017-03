CELÝ SESTŘIH: Karviná – Zlín 1:0. Ševci nedali pět zápasů v řadě gól

Zlín bez dvou vykartovaných hráčů základu Hnaníčka a Matejova ani v Karviné neukončil své střelecké trápení. Proti aktivně hrajícímu soupeři se v úvodu musel spíše soustředit na defenzívu, jenže domácí několik slibně vyhlížejících akcí, vedených převážně přes Wágnera s Kalabiškou, nedotáhli.

Až v 33. minutě domácí hrotový útočník zacílil po ideálním centru Budinského brankový prostor, ale Wágnerovu hlavičku gólových parametrů před brankovou čárou akrobaticky vykopnul obránce Pazdera.

Karviná se prosadila až v nástupu do druhé půle. Moravec v 52. minutě prostrčil míč do uličky Janečkovi a jeho přízemní centr poslal z malého vápna do sítě Kalabiška.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Karviná se veze na vlně dobré formy – porazila Zlín a už pětkrát v řadě neprohrála. Tým Jozefa Webera se tak v tabulce ePojisteni.cz ligy dotáhla na bod od šestých Teplic. To Ševci musejí řešit problém: pět utkání za sebou nedali ani gól a jejich pozice na pohárových příčkách už nevypadá tak pevně jako na podzim.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Karviná - Zlín 1:0. Hosté čekají pět zápasů na gól • VIDEO iSport TV

Autor rozhodující trefy už na trávníku dlouho nevydržel, po srážce se Živuličem oba hráči museli z trávníku otřeseni a s krvavými zraněními. Hostující kouč Páník na poslední půlhodinu vyztužil ofenzívu i Beaugelem a hosté stupňovali tlak tak dlouho, až v závěrečné desetiminutovce přišpendlili soupeře před Laštůvkovu bránu. Jenže karvinský gólman s naprostou jistotou řešil střely, centry i závary.

Jedinou stoprocentní šanci si hosté vytvořili až v nastavení. Beaugelovu střelu za překonaným Laštůvkou však odklidil Šisler a Zlínští navzdory velké územní převaze v závěru popáté za sebou odešli z hřiště bez výhry. Karviná naopak už pět zápasů neprohrála.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 52. Kalabiška Hosté: Sestavy Domácí: Laštůvka – Eismann (C), Košťál, Hošek, Jan Moravec – Janečka, Šisler – Kalabiška (65. Puchel), Panák (82. Duda), Budínský (90+2. Jovanović) – Wágner. Hosté: S. Dostál – Pazdera (66. Kopečný), Gajič, Jugas (C), Hubáček – Traoré – Štípek (46. Holík), Živulić, Janíček (60. Beauguel), V. Vukadinovič – Diop. Náhradníci Domácí: Pindroch, Holík, Jovanović, Puchel, Weber, Dressler, Duda Hosté: Švenger, Holík, Beauguel, Fantiš, Kopečný, Bartolomeu, Bačo

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Šisler vykopl Beauguelovu střelu z prázdné brány • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Tečovaná Gajičova rána proletěla těsně vedle tyče • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Na centr málem dosáhl Diop, Laštůvka se vztekal • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Zraněný Diop leží pod kotlem Karviné, kolem něj létají světlice • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Diop nůžkami těsně minul karvinskou bránu • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Další krvavé zranění – Pazdera se srazil hlavou s Kalabiškou • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Živulič potřebuje ošetření, má ústa plná krve • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Kalabiška dotlačil Janečkův centr do brány a Karviná vede 1:0 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Traorého střelu z dálky chytil Laštůvka • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Jako gólman! Pazdera vykopl Wágnerovu tutovku • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Wágner zazdil velkou šanci Karviné • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Kalabiška dalekonosnou ranou přestřelil • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Zlín: Wágner zakombinoval s Kalabiškou, ten ale nemířil dobře • VIDEO iSport TV