Čumte, bude gól, řval Sýkora do kotle. Pak kopl roh a Slavia se dočkala

Měl předtuchu, která dokonale vyšla. Jan Sýkora v 89. minutě před rohovým kopem zakřičel do slávistického kotle za plzeňského bránou, že teď to vyjde a Slavia vstřelí branku. A stalo se - on sám nacentroval balon a Michal Frydrych hlavou rozhodl. „Myslím, že to bude důležitá výhra,“ smál se po utkání s Plzní (1:0) slávistický záložník, jinak západočeský rodák a muž, kterého v zimě chtěla získat také Viktoria.

Je to nejcennější výhra vaší dosavadní kariéry?

„Těžko to jde takhle říct. Jsem rád, že jsme vyhráli, byl to důležitý zápas. Dobojovali jsme to až do konce a podařilo se nám vyhrát. Myslím, že to bude hodně důležité vítězství.“

Věřil jste do posledních minut, že se vám podaří dát gól?

„Kdybych nevěřil, byl bych na hřišti zbytečný. Při rohu na mě pořvávali kluci ze severní tribuny (kotel fanoušků Slavie - pozn. red.), tak jsem se na ně otočil a řekl ‚Čumte, teď bude gól‘ a posadil jsem to tam. Pak jsem se na ně hned začal hulákat. Všichni jsme se smáli, je to super.“

Volání směrem ke kotli bylo v té chvíli jen tak z hecu?

„Já to prostě cítil. Věděl jsem, že to tam spadne. Fakt jsme do toho ke konci druhého poločasu šli, měli nějaké šance. Cítil jsem, že tohle bude takové vygradování, proto jsem to fanouškům řekl a jsem rád, že se to potvrdilo.“

Jak reagovali fanoušci?

„Začali ještě víc řvát, tleskat a povzbuzovat. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Občas mám takové předtuchy. Nevím, kdy to naposledy vyšlo, občas to člověk prostě cítí.“

Je z vás teď kovaný slávista?

„Jsem rád, že mě fanoušci vzali za svého, snad takové výkony budou pokračovat. Ale jestli jsem kovaný slávista, to bych nechal až na později.“

Zažil jste na hřišti někdy větší ovace, než po vstřelení gólu?

„Asi ne. Ale tady je takový rámu každý zápas, jsem rád, že nás fanoušci takhle do poslední minuty ženou a dávají o sobě vědět. To nám pomáhá.“

Je pro vás pikantnější, že výhra přišla proti Plzni, odkud pocházíte?

„Asi jo. Ale vážím si vítězství stejně, jako si vážím toho z Příbrami.“

Měl jste větší motivaci, že na vás v Plzni jsou naštvaní, když jste se v zimě rozhodl přestoupit do Slavie?

„Vůbec. To, že na mě byla Plzeň naštvaná, to je jejich věc. Mně to je jedno.“

Vybral jste si tedy správný klub?

„To jsem tušil hned. Před mým příchodem jsem jednal s trenéry a vedením a věděl jsem, že to bude dobrý krok. Jsem rád, že se to teď potvrzuje.“

Pomohlo vám hodně vyloučení plzeňského Radima Řezníka?

„Asi ano. Vždycky se vám hraje lépe proti deseti, než proti jedenácti. Kór, když už na začátku druhého poločasu jsme Plzeň tlačili a měli navrch. Tím vyloučením to ještě vygradovalo, pomohlo nám to.“

