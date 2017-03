Hrdinové a poražení z Edenu: Sýkora se nebál, Řezník hořel, když nemusel

VÍTĚZ: Michal Frydrych

O hrdinovi číslo jedna nemůže být pochyb. Čerstvý otec Michal Frydrych prožil po narození dcerky další obrovskou radost. Obránce Slavie totiž odehrál výborný zápas a na konci to byl nečekaně právě on, kdo velký duel přesnou hlavičkou rozhodl. „Není to náhoda, Michal si umí najít místo a je velmi silný,“ chválil svého svěřence trenér Slavie Jaroslav Šilhavý. „Je to charakterní kluk, který to má vydřené. Hrozně mu to přeju,“ dodal.