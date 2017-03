CELÝ SESTŘIH: Příbram - Hradec 1:0. Pilík trefil z penalty důležitou výhru

Už po třech minutách domácí gólman Hruška vyběhl za míčem hluboko do hřiště, ale špatně rozehrál, balon se dostal k hostujícímu Jirsákovi, který ho z vlastní poloviny posílal do prázdné branky. Hruška se ale stihl vrátit a na brankové čáře odvrátit gól.

Místo toho vzápětí udeřilo na druhé straně. Po rohovém kopu hlavičkoval Jiránek do ruky Černého a sudí Královec odpískal pokutový kop. Míč si vzal Pilík netradičně hrající na hrotu útoku a zamířil přesně k tyči. Ottmar sice směr vystihl, ale na dobře umístěnou střelu nedosáhl.

Obě mužstva hrála s ohledem na důležitost utkání nečekaně ofenzivně a už po třech minutách mohl srovnat Pázler, ale v malém vápně netrefil střílený centr ideálně a Hrušku neohrozil. To Plašil po rohu už málem slavil, ale Rezek na brankové čáře zachránil a míč z branky vykopl. Založil tak brejk, po kterém málem postupoval sám na branku Bazal, ale situaci zachránil brankář Ottmar, který dobře vyběhl.

Příbram nevyužila několik nadějných brejků, Hradec měl nadále smůlu v koncovce. Pázlera vychytal Hruška a Jirsák trefil z přímého kopu jen tyč.

Po změně stran tempo mírně opadlo. Příbram se začala více zaměřovat na defenzivu a hájení těsného náskoku a Hradec se dostával spíše k závarům než vyloženým šancím.

Hosté se pokusili hru oživit nasazením Žondry a Schwarze, který měl krátce po příchodu na hřiště dobrou šanci, ale z hranice vápna nevystřelil dobře.

K největší šanci hostům pomohl příbramský Pilík, který špatně rozehrál přímý kop a poslal soupeře do brejku. Černý už byl sám před Hruškou, ale ještě posouval do strany Schwarzovi. Ten mohl doklepávat do prázdné branky, ale domácí zachránil Suchan a nebezpečí zažehnal. Víc už Hradec nevymyslel a Příbram teprve podruhé v ligové sezoně udržela čisté konto.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. T. Pilík Hosté: Sestavy Domácí: Hruška – Divíšek (46. Krameš), Chaluš, Jiránek, Tregler – Trapp, Rezek (C) – T. Pilík, Suchan (86. Lupták), Bazal – Linhart (74. Kacafírek). Hosté: Ottmar – Plašil, Chleboun, Nosek, Krátký (78. M. Černý) – Malinský (57. Žondra), P. Černý (C), Jirsák (69. Schwarz), Janoušek, Martan – Pázler. Náhradníci Domácí: Boháč, Januška, Kacafírek, Krameš, Kvída, Lupták, Pilík Hosté: Černý, Hůlka, Lindr, Mudra, Schwarz, Trubač, Žondra

