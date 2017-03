Plzeňský gól neměl platit! U nás se na ofsajdy nehraje, rýpl si Coufal

Záložník Viktorie Plzeň Jan Kopic rozehrál výborně přímý kop a obránce Liberce Ondřej Kúdela nešťastně hlavičkoval do vlastní sítě. Na první pohled jasná situace. Na ten druhý bylo ovšem jasně vidět, že rozhodující gól zápasu Plzně s Libercem neměl platit. Útočník domácích Michael Krmenčík, který výrazně ovlivnil hru, stál v ofsajdu.

Klíčová situace zápasu 20. kola ePojisteni.cz ligy přišla ve 44. minutě. Plzeňský Kopic zahrál přímý kop, jeho spoluhráč Krmenčík byl ale v době rozehrávky v poměrně jasném ofsajdu. A do hry se jednoznačně zapojil.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Liberec: Kúdela si dal vlastní gól, Krmenčík stál v ofsajdu – Plzeň vede 1:0 • VIDEO iSport TV

Kúdela, který si dal hlavou vlastní branku, totiž bránil právě Krmenčíka. Plzeňský útočník šel jednoznačně za míčem, aktivně se do hry zapojil a svým pohybem udělal obraně Liberce problémy. Navíc byl v soubojové vzdálenosti. Proto se měl mávat ofsajd. To ovšem asistent Michal Urban neudělal.

Tím samozřejmě Liberec naštval. Například momentálně zraněný kapitán Slovanu Vladimír Coufal si do rozhodčích rýpl na Twitteru. „Já zapomněl, že se u nás na ofsajdy nehraje,“ napsal obránce Liberce.

Já zapomněl že se u nás na ofsajdy nehraje 🤔 — Vláďa Coufal (@Coufi5) March 11, 2017

Mrzet hosty muselo hlavně to, že se tento gól nakonec ukázal jako jediný a rozhodující. Plzeň tak i díky tomu alespoň částečně odčinila prohru na Slavii, naopak Liberec nenavázal na první jarní výhru proti Příbrami.

Trenér Slovanu Jindřich Trpišovský se hned po zápase k situaci moc vyjadřovat nechtěl. „Situaci jsem viděl jen v reálu. Prý je tam nějaký dvojitý výklad pravidel, úplně se v tom nevyznám. Půlka lidí říká, že ofsajd byl, půlka ne. Neumím to posoudit, spíš mě mrzí, že ke standardce došlo. Já to fakt viděl jen v reálu, přede mnou tam bylo hodně hráčů, mám to jen zprostředkovaně,“ tvrdil.

Podobně mluvil i trenér Plzně Roman Pivarník. „Stojím sedmdesát, osmdesát metrů od brány a z úhlu. Ani nevím, jestli to byl vlastní gól nebo kdo to dával,“ řekl po zápase.