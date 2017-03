Změny v Plzni: Rozestavení bez Ivanschitze, nové kraje a posílený útok

Dva útočníci, Ivanschitz na tribuně

Roman Pivarník na Liberec vyslal dva útočníky Marka Bakoše a Michaela Krmeníčka. „Chtěl jsem pomoct jednomu útočníkovi s tím, že budou ve dvojici. Dokážou si víc pomáhat, vyvářet si prostor v šestnáctkách. Hůř se to brání, dva stopeři soupeře pak nejsou schopní se zabezpečovat. Chtěl jsem, aby tam chodily centry, aby hráči byli zásobovaní balony a vytěžili z toho gól. To první se naplnilo, to druhé, aby útočníci dali góly, bohužel ne,“ zhodnotil západočeský kouč.

Plzeň se dvěma útočníky nastupovala často na podzim, Pivarník toto schéma dlouho preferoval. Až poté se vrátil k plzeňskému tradičnímu 4-2-3-1. Jenže na jaře se Viktorii střelecky nedaří, tím pádem chtěl trenér zesílit ofenzivní činnost a na Liberec znovu zkusil dva klasické forvardy.

Šancí si obhájce titulu proti Liberci vypracoval dost. Padl jediný gól, navíc nejspíš po ofsajdu Krmenčíka. Právě mladý útočník zatím neodvádí tolik, co zvládal na podzim, kdy chytil životní formu, Teď není v laufu a v koncovce se mu nedaří. On i Marek Bakoš celé utkání poctivě makali, jenže střelecky se neprosadili.

V rozestavení na dva útočníky není místo pro podhrotového hráče, tím pádem se do sestavy stejně jako na Slavii nevešel Andreas Ivanschitz. Rakouský záložník utkání sledoval jen v civilu s rodinou na tribuně, chyběl i v šestnáctičlenné nominaci na utkání. Naopak na lavičce už byl uzdravený Martin Chrien, který se na hřiště podíval v závěru utkání.

Kopic místo Petržely, trenér podržel Zemana

Poprvé v základní sestavě na jaře našel své jméno Jan Kopic. Milanu Petrželovi to na Slavii nesedlo, proto se objevil mezi náhradníky a do základní jedenáctky přešel jeho konkurent. Kopic neodehrál špatné utkání – jeho centr předcházel jediné brance utkání, i když nejspíš neměla platit kvůli ofsajdovému postavení Michaela Krmenčíka. Navíc krásnou střelou trefil břevno a v zápase byl velmi aktivní.

„Škoda, asi by to byl nejhezčí gól mé kariéry,“ litoval po utkání 26letý záložník. Svým výkonem si řekl o základ i do dalších zápasů. „Doufám v to. Dal jsem takový pologól, to se počítá a pomůže mi to,“ věřil Kopic.

Na levé záloze si místo udržel Martin Zeman, který dostal přednost před Janem Kovaříkem. A také odehrál slušné utkání, do vápna svou chytrou levačkou vyslal řadu nebezpečných centrů.

Matějů místo vykartovaného Řezníka, Hejdu odvážela sanitka

Ke změnám došlo i v zadní čtveřici, chloubě plzeňského mužstva. Potrestaného Radima Řezníka, který pohořel v duelu na Slavii, nahradil Aleš Matějů. Mladý krajní bek si odehrál slušný zápas, neudělal výraznější chybu. Plzeň se ale bude strachovat o Lukáše Hejdu, jednoho z defenzivních pilířů. Hejda utkání nedohrál, při jednom ze soubojů si na konci utkání poranil kyčel, musel ze hřiště a okamžitě zamířil do nemocnice.

„Hejda dostal kolenem do nervu okolo kyčle, momentálně se nemůže ani pohnout. Odjel sanitkou na vyšetření do nemocnice, musí zůstat na infuzích, aby se mu to uvolnilo. Pak půjde na magnetickou rezonanci, kde se zjistí, jestli se mu něco stalo,“ prozradil po utkání trenér Pivarník.

V případě, že Hejda nebude k dispozici, k Hubníkovi mu zbývá už jediný volný stoper Tomáš Hájek. Jan Baránek totiž po problémech s kolenem teprve začal individuálně trénovat.