Divák za 400 tisíc! Ivanschitz se snaží, ale Plzeň s ním není spokojená

Do Viktorie přicházel s velkou pompou. Měl se stát hlavní hybnou silou Plzně v cestě za mistrovským hattrickem. Příchod Andrease Ivanschitze se ovšem pozvolna mění v propadák. Rakouský veterán vyhořel v utkání proti Zlínu, od té doby do hry nenaskočil. Sobotní duel proti Liberci (1:0) dokonce proseděl pouze na tribuně. Ačkoli je se 400 tisíci měsíčně jedním z nejlépe placených hráčů Viktorie, ve Štruncových sadech s ním nejsou vůbec spokojeni.

V prvním jarním utkání proti Příbrami obstál. Andreas Ivanschitz byl na hřišti hodně cítit. Dostal se do dvou šancí, jednou trefil břevno. Od té chvíle jde ale výkonnostně dolů. Ve Zlíně byl jedním z nejhorších hráčů, na Slavii nehrál. A do souboje s Libercem nebyl vůbec nominovány, utkání sledoval pouze jako divák z tribuny. „V Plzni panuje rozčarování, s výkonností Ivanschitze nejsou spokojení,“ říká zdroj dobře obeznámený s děním v klubu.

Trenér Roman Pivarník se v reakci na sérii špatných výkonů rozhodl proti Slovanu překopat způsob hry. Do hry poslal dva klasické útočníky, záložní řadu smrskl na čtyři členy. Tím zmizela pozice klasické desítky, která Ivanschitzovi svědčí nejvíc. „Měli jsme dvě varianty – buď tam mohl jít Chrien, nebo Ivanschitz. Další možností bylo přejít na rozestavení 4-4-2. Takhle jsme na podzim odehráli 75 procent zápasů, používali jsme ho i celou přípravu. Pro nás nešlo o nic nového,“ vysvětlil Pivarník.

Na tiskové konferenci po hubené výhře 1:0 volil zkušený kouč směrem k Ivanschitzovi neutrální slova. „Je nás tady dvacet hráčů, na zápas může být jen šestnáct nominovaných. Potřebujeme hráče rotovat, aby to nevycházelo na ty samé. Stejně jsme to dělali i na podzim, jinak to nejde,“ zmínil.

Podle informací Sportu je ale důvod Ivanschitzova nezařazení do nominace mnohem prozaičtější. Ačkoli se někdejší hráč Levante či Mainzu na tréninku snaží, s jeho výkonností nepanuje ve Viktorii spokojenost. Hráči, který měl být na jaře ofenzivním lídrem týmu, to zkrátka nejde. To je hlavní příčina, proč do dvou posledních utkání vůbec nezasáhl.

Pro Plzeň je to alarmující zjištění. Na západě Čech si od zkušeného Rakušana slibovali zásadní přínos, tomu odpovídají i platové podmínky. Ivanschitz je placen v eurech, měsíčně si v přepočtu přijde na 400 tisíc korun. Jeho gáže je srovnatelná s nejlépe placeným hráčem Viktorie Davidem Limberským. Protihodnota v podobě výkonů na hřišti se ale zatím nedostavuje. Dobrý signál to není ani směrem k pozici trenéra Pivarníka, na jehož popud Ivanschitz v zimě do klubu přišel.

Už ve středu čeká na Viktorii dohrávka z podzimu odloženého zápasu proti Bohemians. A je velice pravděpodobné, že se Ivanschitz v základní sestavě znovu neobjeví. V Plzni s nadějí hledí k reprezentační pauze, během které se naskytne prostor s Ivanschitzem důkladně pracovat a připravit ho alespoň na druhou polovinu jarní části sezony.

IVANSCHITZ NA JAŘE Plzeň–Příbram 1:0 Odehrál 64 minut Zlín–Plzeň 0:0 Odehrál 51 minut Slavia–Plzeň 1:0 Nenastoupil Plzeň–Liberec 1:0 Nenastoupil

Změny v Plzni: Rozestavení bez Ivanschitze, nové kraje a posílený útok