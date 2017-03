Jak nastoupí Sparta? Rada zvažuje 4-4-2, nad Lafatou je otazník

Na to, aby probudil tápající Spartu, měl před dnešním zápasem se Zlínem Petr Rada pouze tři tréninky. Co od nového trenéra třetího celku tabulky čekat? Žádnou revoluci, nicméně k určitým změnám zřejmě dojde – zejména v organizaci hry a bránění standardních situací.

„Změnila se náplň tréninkových jednotek a dost možná se změní i rozestavení,“ přiznal Radův asistent Stanislav Hejkal pro klubový kanál na YouTube. „Pro některé kluky to bude nová motivace,“ dodal pak poněkud netaktně vůči odvolaným kolegům Tomáši Požárovi a Davidu Holoubkovi.

Paradoxem je, že Rada podle informací deníku Sport zvažuje přechod k rozestavení 4 - 4 - 2, kterému na podzim dával přednost i Holoubek. Na jaře však s výjimkou odvetného utkání Evropské ligy proti Rostovu nastupovala Sparta ve formaci 4 - 2 - 3 - 1.

Hlavní motivace pro návrat ke 4 - 4 - 2 je nasazení dvou klasických útočníků, v tom případě by se to týkalo zřejmě tandemu David Lafata-Václav Kadlec. Pětatřicetiletý Lafata měl nicméně v týdnu úlevy kvůli bolestem v zádech a je otázkou, jestli bude stoprocentně připraven.

Druhá úprava by se pak měla týkat defenzivních standardních situací, neboť v této disciplíně je Sparta nejhorší v celé ePojisteni. cz lize. Z celkového počtu 17 obdržených branek jich po trestném či rohovém kopu inkasovala 47 procent, což je alarmující číslo. Zlín je přitom naopak ze standardních situací mimořádně nebezpečný, Spartu z nich vytrestal ve všech třech posledních vzájemných zápasech.

„Zlín tam má nejen Jugase, má tam Gajiče, Traorého, Diopa, má hodně dobrých hlavičkářů. My na to budeme muset reagovat, ale to si nechám pro sebe,“ komentoval to Hejkal.

Letenští bránili dosud na jaře standardky kombinovaně, Rada dá zřejmě jako starý praktik přednost osobnímu bránění, kdy bude mít každý hráč na starost konkrétního protihráče.

„Musíme se na to koncentrovat a každý svůj souboj ve vápně zvládnout,“ doplnil záložník Michal Sáček.

