Ztráty před derby za karty: Siegl sepsul Spartu za Kadlece, Sýkora žluté litoval

Derby pražských „S“ se sice hraje až za 14 dnů, ale už teď je velkým tématem. Nahrály tomu poslední zápasy Sparty a Slavie. Oba týmy totiž přišly o své hráče kvůli kartám. Zatímco sparťan Michal Kadlec o tom ani nevěděl, slávisté Jan Sýkora a Jan Bořil si nebezpečí vědomi byli, ale ani to nepomohlo. Naopak Josef Hušbauer se trestu vyhnul.

Kadlecovi o kartě neřekli

Obránce Sparty Michal Kadlec, který odehrál duel se Zlínem s kapitánskou páskou, dostal žlutou kartu v 59. minutě, když přidržel Traorého. Sám si ale v tu chvíli ani neuvědomil, že byla čtvrtá a derby se ho tedy týkat nebude.

„Mně říkali, že nejsem v ohrožení. Ptal jsem se na to před zápasem. Tohle je pro mě nová informace,“ překvapil Kadlec po zápase.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Premiéra Petra Rady na lavičce Sparty skončila bezgólovou remízou se Zlínem. Letenští měli především ve druhém poločase navrch, také víc než čtvrt hodiny hráli proti soupeři oslabenému o vyloučeného Róberta Matejova. Domácím zase chyběl kotel, který na protest proti krokům vedení necelých dvacet minut před koncem svůj sektor opustil.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Sparta - Zlín 0:0. Radova premiéra gól nepřinesla • VIDEO iSport TV

Podobně na tom byl nový trenér Sparty Petr Rada. „To slyším poprvé. Ale když to není karta za řeči nebo protesty, tak ve fotbale karty přijdou a hráč stojí. Je to každopádně oslabení,“ povzdechl si po zápase.

Za to se do opomenutí Sparty ve studiu O2 Sport opřel den poté legendární Horst Siegl. „To je vrchol všeho. Od čeho je tam vedoucí mužstva (ve Spartě jím je Miroslav Baranek - pozn. red.)? Nic takového by se v lize nemělo stávat,“ nebral si servítky.

Slavia přišla o pravou stranu

Ještě větší problémy bude řešit před derby Slavia. Ta totiž v Liberci přišla hned o dva hráče, čtvrtou žlutou dostal pravý obránce Jan Bořil a pravý záložník Jan Sýkora. Bořil vyfasoval žlutou za faul v 60. minutě, Sýkora minutu před koncem.

„Dnešek si za rámeček nedám. Nemáme tři body a moje čtvrtá žlutá je pěkně na ho*no,“ napsal smutný Sýkora na Twitter.

Dnešek si za rámeček nedám👎🏼 nemáme 3 body a moje 4tá žlutá je pěkně na ho*no😒 — Jan Sýkora (@JanSyky6) March 18, 2017

„Je to nepříjemné, ještě v poslední minutě... Holt v derby nastoupí jiní hráči, které máme,“ nebylo moc do řeči trenérovi Slavie Jaroslavu Šilhavému.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Slavia: Sýkora dostal hloupou čtvrtou žlutou a nezahraje si derby • VIDEO iSport TV

„Nechtěl bych to komentovat, ale myslím, že ta pro Bóřu (Jan Bořil) nebyla určitě. Tam byl skluz a vzal balon, to bylo určitě vymyšlené. Je to škoda, že zrovna takhle před derby se nám dva vykartovali, ještě v repre pauze,“ litoval spoluhráče Josef Hušbauer.

Hušbauer byl opatrný

Právě Josef Hušbauer byl dalším hráčem, který byl v karetním ohrožení. „Věděl jsem to, takže jsem si dával trochu pozor,“ přiznal zkušený záložník po utkání. Povedlo se, Hušbauer zvládl vypjatý duel bez karty a v derby si zahraje.