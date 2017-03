Kouč Pilný emotivně ohlásil rezignaci, vedení Hradce ji ale nepřijalo

Nejdříve svůj záměr oznámil hráčům v kabině, pak cestou do tiskového střediska i mluvčímu klubu Milanu Šedivému a následně také novinářům na tiskové konferenci po domácí remíze s Brnem 0:0. Bohuslav Pilný, trenér Hradce Králové, rezignoval na svůj post. „Celkové klima není dobré. Co musí všechno hráči slyšet... Je mi jich líto. Proto jsem se rozhodl, že pokud to hráčům a celkové atmosféře prospěje, odstoupím,“ pronesl ve velmi emotivním vystoupení, kdy se mu do očí draly slzy, a několikrát se mu zadrhával hlas.