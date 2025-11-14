Karabec srdcařem národního týmu při výhře nad San Marinem, předčil Schicka se Součkem
Těsné vítězství 1:0 proti trpaslíkovi ze San Marina vzbudilo spíš další vlnu rozpaků než oslavu českého reprezentačního výběru. Žádný z hráčů přitom nepředvedl vyloženě zářivý individuální výkon a vysoké nebylo ani statistické hodnocení metrik PENNY INDEXU, podle nichž byl za největšího SRDCAŘE utkání vybrán asistent u jediného gólu Adam Karabec.
Pro kreativního záložníka z Lyonu jde podle statistických ukazatelů o druhé prvenství po sobě. Sám zařídil jediný gól při ostudné porážce na Faerských ostrovech a z nevalného českého týmu vypadl blonďatý technik na první příčce dle statistických ukazatelů i tentokrát.
Karabec v prvním poločase nejprve vybojoval penaltu (ač velmi spornou) a v závěru úvodní pětačtyřicetiminutovky pak parádně zakroutil od rohového praporku centr přímo na hlavu skórujícího Tomáše Součka. Právě přínos v ofenzivě mu vynesl v PENNY INDEXU hodnocení 70,3 bodů.
Střelec jediné české branky pak obsadil třetí místo, když kromě gólu zapsal také jediný český úspěšný skluz a nasbíral 61,4 bodů, ještě o čtyři víc měl střídající Patrik Schick.
V defenzivní činnosti pak statisticky zaujal Martin Vitík, jenž měl na svědomí nejvíc vyhraných soubojů ze všech českých hráčů (6) a také nejvíc získaných míčů po ztrátě (3).
Celkové pořadí hodnocení celého kvalifikačního cyklu před mistrovstvím světa pak zůstává beze změny. Na prvním místě i nadále figuruje nejlepší střelec národního týmu v kvalifikaci o světový šampionát Patrik Schick s průměrným hodnocením 67,3 bodů.
Těsně za ním následuje dvojice reprezentantů působících v Premier League. Kapitán Tomáš Souček se drží na čísle 66,8 a za ním zůstává stoper Ladislav Krejčí s průměrných ziskem 65,6.
První pětku pak uzavírají záložníci z české Chance Ligy. Čtvrté místo patří Lukáši Červovi (65,2) a za ním se nachází Lukáš Provod (62,9).
Co je Penny Index?
Deník Sport a web iSport hledá společně s partnerem české reprezentace Penny největšího českého srdcaře. Ten se vybírá na základě statistik jako je nejvíce získaných balonů, vyhraných soubojů, ale i střel na bránu, asistencí nebo gólů. Defenzivní akce tvoří 60 procent hodnocení, ofenzivní pak 40 procent.