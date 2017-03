Smolař Rosický: O zranění, motivaci k návratu i výkonech Sparty

Je to pro něj hodně těžké. Ale rozhodl se bojovat. Záložník Sparty Tomáš Rosický má sice kvůli další operaci po sezoně, ale s kariérou končit nehodlá. Naopak se chce vrátit na trávníky v příští sezoně a pomoci Spartě do Ligy mistrů. Co dalšího ho motivuje? S kým svůj zdravotní stav konzultuje a jak vidí současné výkony Sparty? Přečtěte si, o čem Rosický mluvil v rozhovoru pro Sparta TV.

O svém zdravotním stavu:

„V této sezoně už bohužel klukům nepomůžu, zranění se nelepší. Těžko se o tom zranění mluví konkrétně. Zásadní je, že po podzimu vše ustoupilo, bylo to v pořádku, vypadalo to dobře. Když začínala Evropská liga, tak jsem předtím ještě normálně trénoval. Bohužel se mi to vrátilo a od té doby to vůbec neustupuje.“

O operaci a následné rekonvalescenci:

„Všechno ještě nevím, je to pro mě strašně složité a ubíjející, protože už jsem toho měl ve své kariéře dost. Ale stejně jako v normálním životě, dokud tady naděje je, tak o ní člověk musí bojovat. Já to prostě musím ještě jednou zkusit. Když jsem tady odmala vyrůstal, tak pro mě synonymem sparťanství bylo nikdy se nevzdat. I proto tu naději mám a ještě jednou to musím zkusit.“

Úvahy o konci kariéry a motivace

„V mém věku o tom samozřejmě vždy přemýšlíte, ale já jsem rozhodnutý. Dokud ta naděje je, měl by se o ni člověk pokusit. Nedělám to proto, že bych se chtěl zahojit a být jako Jarda Jágr. Pro mě je Sparta konečná stanice a vždy měla být. Snažím se o to, aby to skončilo dobře. Ta šance tady pořád je. Když něco špatně začne, nemusí to špatně skončit. I když to bude těžké, toho jsem si velmi dobře vědom. Ale pokud se nepletu, v příští sezoně je velká šance, že vítěz ligy půjde do Ligy mistrů. Dostat Spartu zpátky do Ligy mistrů je pro mě velká motivace, i proto to takto dělám.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Dukla: Rosický sleduje zápas z tribuny s Kováčem, Svobodou a Michalem Kadlecem • VIDEO iSport TV

O fanoušcích a jejich podpoře

„Samozřejmě, i to je další věc, která mě žene do toho, abych to znovu zkusil. Musím všem lidem strašně moc poděkovat za podporu, kterou mi neustále dávají přes tyto problémy. Kdykoliv někam přijdu, lidi mě strašně podporují. Říkají mi, ať to nevzdávám, ať to ještě zkusím, takže je to samozřejmě jeden z faktorů, který hraje roli. Cítím to jako jednu z pozitivních věcí.“

O konzultacích a pomoci ostatních

„Je to strašná spousta lidí. Díky tomu, že jsem hrál ve světových týmech, mám možnost se dostat ke skvělým lidem. O to je ale horší, když vám nikdo nedokáže pomoct. Servis okolo mám výborný, tady se všichni snaží dělat, co můžou. Ale někdy ať děláš, co děláš, tak to prostě nejde. Ale musíš pokračovat dál.“

O aktuálních výkonech Sparty

„Kluci teď musí ukázat, že Sparta je specifický tým tím prostředím, tlakem veřejnosti, médií, fanoušků. Tohle nikde jinde nenajdete. Moc dobře to chápu, že pro kluky to není jednoduché. Stejně tak ale musejí ukázat mnohem víc. Musejí se na hřišti mnohem víc poprat a musí na nich být vidět touha, že nechtějí prohrát. Teď mají krásnou příležitost, derby, kde se tohle může zlomit. Věřím klukům, že je v jejich silách uhrát dobrý výsledek. Ale musejí do toho investovat mnohem víc, na hřišti musejí jezdit po zadku, potom se projeví jejich fotbalové schopnosti. Nemůže se nám stávat, že soupeři proti nám bodují jednoduchým fotbalem, že jsou agresivnější a bojovnější než my. To je špatné a v tomhle musíme strašně přidat. Pak věřím, že to bude zase dobré.“