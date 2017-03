Zahozená penalta na Spartě? Nebál bych se jít znovu, říká Mešanovič

Fotbalista Muris Mešanovič před vítěznou brankou v podzimním derby na Spartě neproměnil pokutový kop, v nedělním šlágru pražských rivalů v Edenu by ale na penaltu klidně šel znovu. Při absenci karetně potrestaného Jana Sýkory by slávistický střelec mohl nastoupit v základní sestavě, pokud by se trenér Jaroslav Šilhavý rozhodl postavit dva útočníky.

"Teprve se vrátili reprezentanti. Dneska jsme poprvé pohromadě trénovali, takže nevíme, jak se rozhodne trenér, jak bude hrát. Ale určitě bych si chtěl zahrát v takovém zápase. Je to největší zápas, proto se trénuje a hraje fotbal," řekl novinářům Mešanovič.

Na podzim na Spartě začal na lavičce, ale už po půlhodině nahradil zraněného Milana Škodu. V závěru první půle nedal penaltu, ale v 62. minutě otevřel skóre a Slavia nakonec vyhrála 2:0.

Sparta - Slavia: Penalta po ruce Holka, Mešanoviče ale vychytal Koubek!

"Vzpomínám na to rád. I když to pro mě nezačalo moc dobře, když jsem neproměnil penaltu. Ale i když jsem ji nedal, pomohla nám, protože jsme ukázali, jaký charakter ten tým má," řekl Mešanovič.

"Když jsem ji neproměnil, byl jsem hodně zklamaný. Kluci v kabině mi tehdy hodně pomohli, trenér říkal, že určitě dám nějakého haluzáka do konce utkání. To se naštěstí podařilo, dal jsem gól mezi nohama. Ten zápas byl pro vývoj dál do sezony dobrý," doplnil bosenský útočník.

Na penaltu by si klidně za stavu 0:0 troufl znovu. "Myslím, že jo. I větší hráči nedávali penalty. Ale Milan Škoda teď proměnil dvě tři, daří se mu. Doufám, že když nějaká bude, promění ji," konstatoval Mešanovič, který má na kontě v této ligové sezoně osm gólů, ikdyž často začíná na lavičce.

Mešanovič: Když chcete titul, každý zápas je povinnost vyhrát

Jeho celek půjde do derby poprvé od roku 2009 v roli favorita, na Spartu má náskok devíti bodů. "Myslím, že jsme v daleko větší pohodě. I naposledy v Liberci, i když jsme nevyhráli, jsme si vypracovali dost šancí, bohužel jsme je neproměnili. Ale derby je zvláštní zápas, tam kolikrát ani forma nerozhoduje. Víme, jak to bylo na podzim. Šli jsme tam v horší pozici a dokázali jsme to zvládnout," podotkl Mešanovič.

Po remíze v Liberci Slavia přišla o vedení v lize a na první Plzeň ztrácí bod. "Jestli chceme bojovat o titul a udržet krok s Plzní, musíme teď takový zápas zvládnout. Ztratili jsme bohužel body v Liberci, což jsme neměli v plánu. Víme, že nás čeká psychicky i fyzicky těžký zápas, ale já doufám, že ho nakonec zvládneme a nějaké góly dáme," dodal šestadvacetiletý útočník.

Slavia po osmi letech vyhrála derby na Letné – a zaslouženě. Spartu přehrála, byla lepší, a díky vítězství 2:0 se vyhoupla na pátou příčku tabulky ePojisteni.cz ligy. Domácí od reprezentační přestávky na začátku září ještě ani jednou nevyhráli a na první Zlín už ztrácejí pět bodů.

