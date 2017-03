Ujfaluši o lize: Slavia dobře nakoupila, Limberský se měl porvat v cizině

Ujfaluši přišel do Sparty v roce 2013 a na Letné strávil půl roku, než se rozhodl definitivně ukončit kariéru. "Od návratu jsem nečekal nic," uznává dnes bývalý obránce, který zápolil se zraněním kolene. "Ale asi bych si vyčítal, kdybych to nevyzkoušel. Je jednodušší, když vám nikdo nabídku nedá a člověk pak musí skončit. Ale pan Křetínský mi tu nabídku dal, ať to vyzkouším, jestli to půjde. Ale když ve 34 letech vypadnete na rok ze zápasového rytmu, je těžké se pak dostávat mezi mladé kluky," řekl o sparťanském angažmá, při kterém stihl odehrát jen pohárová a přátelská utkání.

Osmatřicetiletý bývalý stoper před nadcházejícím derby pochválil Slavii, která podle něj velmi dobře nakoupila. Vyzdvihl i fakt, že její hráči doslova převyšují zbytek ligy. "Mají spoustu velkých, silových fotbalistů. Není jednoduché mít borce, který má 190 cm, ale je rychlý, obratný a má dobrou přihrávku." Z hráčů Slavie ocenil nejlepšího střelce ligy Milana Škodu či Antonína Baráka, kterému přeje úspěch v Itálii. Na zahraničí by si podle něj mohl troufnout i pracovitý záložník Jan Sýkora a stoper Simon Deli.

<p><span>Tomáš Ujfaluši zažil pohádkovou kariéru v dresu Fiorentiny, Atlétika Madrid nebo tureckého Galatasaraye. Poslední kapitolu svého profesionálního života napsal ve Spartě, kde ale kvůli zranění nenastoupil v lize ani na minutu. Jak na toto angažmá vzpomíná? V čem vidí sílu největších rivalů letenského klubu Slavie a Plzně? I o tom mluvil bývalý kapitán reprezentace v dalším dílu pořadu Overtime.</span></p>

Ujfaluši vnímá také sílu Plzně, která vede ligu, ač nehraje nejlepší fotbal. "To je ale důležitý faktor. Zjistíte, že zápasy, ve kterých se vám nedaří, ale dokážete je vyhrát 1:0 nebo 3:2 jako oni proti Karviné, jsou v lize třeba tři nebo čtyři a rozhodují," řekl v Overtimu. Důležitou roli podle něj hraje kapitán Roman Hubník, kterého považuje za nejlepšího středního obránce ligy.

Došlo i na téma Davida Limberského, který nedávno utekl z hotelu na noční tah. Nebyl to jeho první prohřešek. "Limba je svůj," řekl Ujfaluši s úsměvem. "Je škoda, že se neporval o šanci v zahraničí. Tam je větší konkurence, myslím si, že by tam takové věci určitě nedělal. Tohle jsou takové situace, kdy něco uděláte a pak si to samozřejmě vyčítáte, ale v tom momentě vám přijde, že by to třeba mohlo vyjít," okomentoval situaci plzeňského beka.

