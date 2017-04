Velký návrat? Pilař začne trénovat s Plzní, chce si v této sezoně zahrát

Prokleté levé koleno se snad konečně umoudřilo a Václav Pilař může začít reálně snít o návratu na hřiště. Možný konec kariéry šikovného záložníka Plzně byl po čtyřech operacích vážnou hrozbou. Na konci tmavého tunelu ale zablikalo světlo naděje. Osmadvacetiletý fotbalista se podle informací deníku Sport v příštích dnech pustí do plné přípravy s Viktorií.

Středa byla mezníkem. Pilař odjel na kontrolní vyšetření za Ulrichem Boenischem do Augsburgu, který ho v říjnu loňského roku operoval. Stejně jako v minulosti dalšího reprezentanta Tomáše Rosického.

Z Německa odjel středopolař Plzně s baterií naplněnou odhodláním. Od vyhlášeného experta uslyšel skvělou novinu: Můžeš se do toho obout!

Po nutné rekonvalescenci se Pilař v lednu pustil do pozvolného zatěžování kolena. Začal běhat. Kilometry postupně přibývaly. Kloub sice bolel, někdy až příliš, ale noha neotékala. To byl zásadní signál, že čtvrtá operace se opravdu povedla.

„Když mi koleno nezačne tuhnout a otékat, bude to skvělé,“ vypravoval na konci minulého roku v rozhovoru pro Sport. V posledních týdnech bolest ustoupila na snesitelnou mez. Pilař už začal pracovat i s míčem. Nyní se pustí do plné zátěže.

V Plzni příliš nepočítají s tím, že by se hráč vrátil na hřiště ještě během této sezony a pomohl klubu v útoku na třetí ligový titul v řadě. Samotný záložník to ale prý vidí jinak. Je maximálně odhodlaný nastoupit do zápasu ještě v tomto ročníku. Následující týdny dají na otázky odpověď.

Během osmi let prodělal čtyři operace. Do míče nekopl už přes patnáct měsíců, přesto plzeňský záložník Václav Pilař svůj návrat na ligové trávníky nevzdává. Nyní je čerstvě po operaci, lékaři na klinice v Augsburgu mu provedli další zákrok v levém koleni. „Doktor mi řekl, že provede patřičné kroky k tomu, abych se mohl vrátit zpátky a hrát fotbal. Tak jak to bylo dosud, to totiž nešlo," říká 28letý fotbalista. Maroda Pilaře motivuje i Rosický. Vždy zůstal silný. Je mojí inspirací, říká

Jihlava - Plzeň: David Limberský sleduje utkání z tribuny s Václavem Pilařem