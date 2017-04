Pat a Mat! Kopic se Zemanem komicky zpackali roh, Teplice z brejku daly gól

Tohle se na prvoligovém fotbale jen tak nevidí. Fotbalisté Viktorie Plzeň inkasovali od Teplic bizarní branku, které předcházel vlastní roh na půlce soupeře. Dvojice Jan Kopic a Martin Zeman si při pokusu o signál nechala sebrat míč od teplických hráčů, kteří využili brejk do otevřené domácí obrany a načali skóre zápasu. Ten přinesl ještě tři branky a Plzeň si s Teplicemi body po remíze 2:2 rozdělila.

Běžela 50. minuta, domácí se chystali zahrát rohový kop. Jan Kopic šel k balonu, k němu přibíhal Martin Zeman. Kopic se u praporku míče lehce dotkl a šel pryč, jenže Zeman v tu chvíli ještě vůbec nehrál.

Míč ale opustil čtvrtkruh u praporku a tím pádem zůstal zcela volný, čehož využili tepličtí hráči. Zcela zkoprnělé plzeňské dvojici sebrali balon Krob s Nivaldem a vyrazili do bleskového protiútoku.

Kopic se Zemanem se ani nepokusili o návrat na svou polovinu, zejména muž s desítkou na zádech jen kroutil nevěřícně hlavou a šel krokem.

Teplice si s rychlým brejkem poradily a Marek Červenka zakončil zcela nečekanou akci. Domácí si tak nechali dát absolutně zbytečný gól, který se na nejvyšší úrovni jen tak nevidí. Jen Kopic se Zemanem vědí, co vlastním „zatměním“ před rozehráním rohu zamýšleli.

„Bude se to asi vysílat na Silvestra. Chtěné to určitě nebylo, to v repertoáru nemáme,“ řekl po zápase pro ČT Sport trenér Plzně Roman Pivarník.

Plzeň ale opět předvedla, že se jen tak nevzdává. Přestože dostala od Teplic ještě druhý gól, nakonec dokázala vyrovnat a brala po remíze 2:2 bod. První gól hostů ovšem bude trenéru Pivarníkovi určitě ještě dlouho ležet v žaludku.

Plzeň remizovala s Teplicemi 2:2 a nabídla Slavii šanci vyšvihnout se zpět do čela tabulky, pokud by v derby porazila Spartu. Pro Viktorii byl bod ztrátou, ale i ziskem – ještě v 84. minutě prohrávala s výborně hrajícím soupeřem 0:2 a remízu vybojovala až díky drtivému závěrečnému tlaku.

