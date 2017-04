Šilhavý po derby: Až jsem byl překvapený, jak jsme byli nervózní

Jak byste hodnotil výkon Slavie v derby?

„Musím přiznat, že jsme nezvládli roli favorita. Náš výkon nebyl dobrý a jsme rádi za bod, který jsme vyválčili v hodině dvanácté. Byl jsem až překvapený, jak jsme byli nervózní. Snadno jsme ztráceli míče, měli jsme málo pohybu, hráli jsme dozadu. Ve druhé půli se to nezměnilo. Sparta je silný soupeř, ale na druhou stranu šancí moc neměla ani ona. My jsme byli nakonec šťastnější. Jsem za to rád, protože jsme tím bodem náskok na Spartu udrželi. Byť jsme mohli jít před Plzeň, bod musíme brát s pokorou.“

Nesvazovalo vás právě vědomí, že můžete jít do čela ligy?

„Těžko říct, derby je velký zápas, mnozí ho hráli prvně jako favorité. Možná se to násobilo spolu s motivací dostat se před Plzeň. Myslím ale, že je ještě hodně zápasů do konce soutěže. Pro nás je důležité, že jsme s velkým rivalem ten bod nakonec uhráli.“

Byla pro vás nová situace jít do derby jako favorit?

„Jsou to pro nás cenné informace, se kterými můžeme pracovat.“

Klíčovým momentem byla penalta v závěru. Jak jste tento sporný okamžik viděl?

„Ještě jsem to neviděl zpomaleně, takže těžko k tomu můžu něco říkat. Pan rozhodčí byl blízko a neváhal, tak předpokládám, že asi byla.“

Vaší velkou zbraní měly být standardní situace, ale první roh jste kopali v 58. minutě. Čím to bylo?

„Sparta od první minuty chodila do soubojů, byla dřív u odražených míčů, dobře kombinovala. Naštěstí i naše obrana fungovala dobře, do moc šancí jsme soupeře nepustili. Co se týče standardních situací, chtěli jsme jich víc. Věřili jsme, že jsme schopni ze standardek Spartu pozlobit a porazit. Bohužel se nám to nevyplnilo i z důvodu naší pasivity. Z tohoto pohledu jsem zklamaný.“

Potrestaného Jana Sýkoru nahradil Stanislav Tecl, ale moc nepomohl. Jak se vám zamlouval?

„Celkový výkon byl špatný a on do toho zapadl. Průměrných výkonů bylo víc. Ale je to samozřejmě jeden zápas. Vyhodnotíme si to, jsou to zkušenosti do dalších zápasů.“

