Dynamo ztratilo derby v poslední vteřině. Šílené, vztekal se Hubínek. Gól po 55 zápasech
Zajímavé jihočeské derby rozčísla úplně poslední vteřina nastavení. Lídr druhé ligy Táborsko oslavil v pátek večer na půdě budějovického Dynama velmi cennou výhru 2:1, rozhodla branka Petra Heppnera. Domácí regionálního soupeře přehrávali, ale doplatili na zahazování šancí a mizerné bránění standardek. „Koncovky máme šílené,“ nechápal Michal Hubínek, který se za Dynamo trefil poprvé po 55 ligových zápasech.
Zápas směřoval k remíze, i tu by brali vzhledem k průběhu zápasu hráči Táborska, kteří na druholigový šlágr do Budějovic přijeli v roli favorita a průběžného lídra tabulky. V úplném závěru ale propálil Colina Andrewa po propadnutém balonu ze standardky Petr Heppner a hosté slavili.
Táborsko ovládlo derby, z lavičky vyskočili náhradníci i realizační tým do hřiště. Tři body proti regionálnímu rivalovi hodně chutnaly. A do tabulky jsou nesmírně důležité. „Je to hodně sladké vítězství. Zažili jsme to už v Brně, ale v opačném gardu (Táborsko prohrálo 1:2). Dneska jsme byli šťastnější my. Zápas to byl dobrý, je to taková třešnička, že jsme to překlopili na naši stranu. Jsme nadšení,“ hodnotil páteční tři body trenér Táborska Radek Kronďák.
Jihočeské derby otevřela gólová spolupráce hráčů, kteří ještě v nedávné prvoligové éře patřili k oporám Dynama. Jakub Hora přesně nacentroval a Lukáš Havel trefil hlavou přesně. Za branku se fanouškům omlouval, nicméně Táborsko poprvé vedlo.
Domácí zareagovali vcelku rychle. A rovněž udeřili hlavou. Po centru Antonína Vaníčka srovnal Michal Hubínek. Naturelem spíš defenzivní hráč si branku obzvlášť užil – trefil se poprvé za Dynamo, kde po svém příchodu z Polska odkopal minulou a předminulou sezonu. Derby s Táborskem byl jeho v pořadí 56. ligový zápas a až v něm se mohl radovat. Vzhledem ke konečnému výsledku ale spokojený logicky být nemohl.
„Za gól jsem rád, čekal jsem na to dost dlouho. Ale vyměnil bych ho za tři body, které nemáme. Můžeme si jenom vyčítat, kde byla chyba,“ kroutil hlavou jeden z nejzkušenějších hráčů Dynama. „Zápas to nebyl špatný, ale ty koncovky máme šílené. Dostáváme hloupé góly v posledních vteřinách, to je nepřípustné. Cítili jsme, že máme na tři body, snažili jsme se soupeře tlačit. Když vidíme, že je 93. minuta, musíme to uhrát.“
Letní posily se ukázaly
Dynamo hrálo aktivně a papírově silnějšího soupeře hlavně po přestávce přehrávalo, vypracovalo si větší počet šancí. Nakonec ale úspěšný zápas zahodilo v poslední vteřině. Podobně doma přišlo o výhru nad béčkem Baníku, který srovnával na konečných 2:2 ve třetí minutě nastavení. V pátek večer z nadějného výkonu nezbyl domácím ani bod.
„Pro mě je tohle těžké, pro hráče taky. Odehráli jsme dobrý zápas, ale končí se až s posledním hvizdem sudího. Musíme být pozorní do úplného závěru. Není to poprvé, kdy jsme takhle inkasovali. Standardky trénujeme pořád dokola, snad se to zlepší,“ odpovídal na dotazy Sportu portugalský kouč Dynama Pedro Resende.
Nebezpečné byly zejména letní posily ze zahraničí, které přišly s nástupem nových majitelů pod oficiální záštitou nigerijské podnikatelky Dorothy Nneky Ede. Poprvé v základu nastoupil křídelník Jude Sunday, na pravé straně měl několik zajímavých momentů a odehrál velmi solidní utkání. K ideálnímu výkonu scházel gól, šance na něj určitě měl.
„Odehrál dobrý zápas, pracoval dobře bez míče, správně vykrýval prostory. Pro nás je hodně důležitý. Jsme s ním spokojení, na trénincích hodně maká,“ ocenil Resende.
Jihočeští fanoušci si hodně oblíbili nigerijského hroťáka Igbokweho Chukwudiho (23), jenž si říká „Goodluck“. V uplynulých třech kolech nastřílel čtyři branky, proti Táborsku se prosazoval zejména ve druhé půli, ale branku tentokrát též nevstřelil. Nakonec on a jeho parťáci popadali po utkání zklamaní na trávník a na body si musí počkat. „Zvedneme se,“ byl přesvědčený Hubínek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|5
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|6
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|7
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|8
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|9
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11
Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|13
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14
Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|15
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup