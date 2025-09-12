Leverkusen v prvním utkání pod novým trenérem porazil Frankfurt 3:1. Schick se trefil z penalty
Fotbalisté Leverkusenu při premiéře trenéra Kaspera Hjulmanda porazili v předehrávce 3. kola bundesligy Frankfurt 3:1, přestože dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. Český reprezentant Patrik Schick přispěl k prvnímu vítězství Bayeru v sezoně gólem z penalty v nastaveném čase prvního poločasu a s třemi zásahy v novém ročníku se dělí o vedení v tabulce střelců.
Leverkusen se před domácími fanoušky ujal vedení v 10. minutě, kdy si volný přímý kop Grimalda poslal do vlastní branky gólman Zetterer, do něhož se míč odrazil od tyče. Na 2:0 zvýšil Schick z pokutového kopu. Krátce po přestávce snížil Uzun, jenž má stejně jako český kanonýr na kontě tři branky. Skóre nakonec v nastaveném čase zpečetil Grimaldo po dalším přímém kopu.
To už domácí hráli bez kapitána Andricha, který dostal druhou žlutou po hodině hry, i debutanta Fernándeze, jenž byl vyloučen rovněž po opakovaném napomenutí ve druhé minutě nastavení. Frankfurt kvůli první ztrátě v sezoně propásl možnost posunout se před víkendovými zápasy do čela tabulky, Leverkusen je sedmý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Köln
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|3
Frankfurt
|3
|2
|0
|1
|8:5
|6
|4
Dortmund
|2
|1
|1
|0
|6:3
|4
|5
St. Pauli
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|6
Wolfsburg
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|7
Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|8
Augsburg
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|9
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|10
Hoffenheim
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|11
Union Berlin
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|12
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|13
Mainz
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Mönchengladbach
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|15
Hamburger
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|16
Werder
|2
|0
|1
|1
|4:7
|1
|17
Heidenheim
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|18
Freiburg
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup