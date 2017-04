Hašek v Bohemce potká syna: Už potřetí, ale fakt mi nic nedomlouvá

O víkendu vedl mužstvo Vlašimi proti Baníku Ostrava, ve středu už se však Martin Hašek hlásil v Ďolíčku. Do klubu přišel na osobní doporučení odstupujícího trenéra Miroslava Koubka, který s Bohemians v ePojisteni.cz lize nevyhrál deset zápasů v řadě. Poslední triumf slavili klokani v říjnu proti Liberci.

„Zrovna prožíváme horší chvíli. Jsem přesvědčený o tom, že se z ní mužstvo zvedne. Po letním doplnění kádru by Bohemka mohla pomýšlet i na vyšší příčky, než na kterých se nyní nachází,“ uvedl v rozhovoru pro bohemkatv nový trenér.

„Pan Koubek chtěl končit co nejdřív. Cítil se ze všeho unavený. Trenérské řemeslo dost vysiluje mladého člověka, natož staršího,“ pokračoval Hašek. O tom, zda přijme nabídku pražského klubu, se musel rozhodnout hned. „Snažil jsem se hledat řešení spíš k létu, abych dokončil rozdělanou práci. Pan Držmíšek (sportovní ředitel klubu, pozn. red.) mi řekl, že to je třeba řešit hned. Musel jsem se rozhodnout, nebo by si Bohemka pravděpodobně našla jiného trenéra,“ vysvětlil.

Do nejvyšší české soutěže se vrací po pěti letech. Naposledy v ní vedl Spartu. Následně působil u rezervy letenského klubu, v Pardubicích a ve Vlašimi. „Je to pro mě krok nahoru. Nebudu tvrdit, že jsem byl od mala „bohemák“. To ani není pravda. Nad postelí jsem měl jiné plakáty, ale Bohemku si pamatuji z doby, kdy její hráči tvořili reprezentaci,“ uvedl.

V klubu se již potřetí během trenérské kariéry potká se svým synem Martinem. Poprvé tomu bylo v Pardubicích, kam si jej přivedl, podruhé ve Vlašimi. „Tam byl první on, já jsem nahrazoval trenéra Vlastimila Petrželu. A nyní znovu přicházím za Martinem. Vypadá to, jako když mi to domlouvá on, ale je to jen shoda náhod,“ smál se bratr slavného hokejového brankáře.

Nyní však musí kádr vyladit do sobotního zápasu s Jihlavou, ve kterém musí zelenobílí nutně bodovat. „Vysočina je na sestupové příčce a dělí ji od nás čtyři body. Pokud bychom to nezvládli, situace by byla velmi vážná,“ varoval Hašek.