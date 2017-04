Zlomený Vatajelu se ve Spartě trápí. Pád sebevědomí je velký, zní z kabiny

Dobrý tip? Spíš špatný vtip. Byť Bogdan Vatajelu vyšel v zimě Spartu na 27 milionů korun, očekávaným bombarďákem na levý kraj obrany se nestal. Místo toho, aby vzhledem ke své astronomické pořizovací ceně perlil v prvním týmu, trápí se malý Rumun v juniorce. A na Letné už tuší, že šlo o špatnou investici, která v létě skončí v kolonce odpisů. „Nejen pro mě byl velká neznámá, nechápu to. Pokud dám takové peníze za defenzivního hráče, o to víc o něm musím být přesvědčený,“ diví se Milan Fukal, bývalý hráč Sparty.

Nedělní derby strávil Bogdan Vatajelu na lavičce náhradníků, stejně jako zatím pokaždé, když se vůbec do nominace sparťanského áčka dostal. Proti Slavii nastoupil až o den později v Juniorské lize a vydřené vítězství 2:1 mu bylo jen chabou útěchou. Svoje angažmá ve Spartě si třiadvacetiletý Rumun představoval určitě jinak. A není sám.

Vatajelu je podle všeho přehmat. Přehmat za velké peníze. Sparta za něj v zimě zaplatila rumunskému celku Universitatea Craiova milion eur, tedy 27 milionů korun, čím z něj učinila třetí nejdražší nákup ve své historii. Víc stáli pouze Václav Kadlec (73 milionů korun) a Szilárd Németh (35 milionů korun).

„Jedná se o velmi zajímavého hráče na post krajního obránce,“ řekl na adresu rumunského fotbalisty sportovní ředitel Tomáš Požár. „Stylem hry by se dal přirovnat k Vjačeslavu Karavajevovi, je to pracovitý mladý hráč.“ Jenže zatímco Karavajev byl trefa do černého, Vatajelu je pravý opak ruské motorky. K základní sestavě má pořádně daleko. Důvod? Špatně brání, což je u zadáka dost závažný nedostatek.

Požár, který rozhovor k věci odmítl, si byl podle informací deníku Sport tohoto minusu vědom, jenže věřil, že jej překryjí ofenzivní schopnosti nákladné akvizice. Když se však Costa, za kterého měl být náhradou, ocitl kvůli zranění v Jablonci na marodce, začal místo něj hrát Matěj Hybš. Vatajelu klesl z volby číslo dvě na trojku, prý kvůli tomu, že potřebuje čas na aklimatizaci.

„Pro Bogdana je to asi složitější. Přišel sem jako velká posila za celkem velké peníze do základní sestavy a najednou v ní není a musí hrát pravidelně za juniorku, což si asi nepředstavoval,“ uznává Michal Horňák, kouč sparťanské jedenadvacítky, který Vatajelua proti Mladé Boleslavi vyzkoušel na levém křídle.

Je zlomený, zní z kabiny

„Na levé záloze sehrál asi nejlepší utkání, co za nás byl, celkem mu to tam sedělo. A možná je to i návod zkoušet ho trošku výš, aby neměl tolik defenzivních úkolů. Já ho nemám v tréninkovém procesu, přijde mi jen na utkání. Nemám mu co vytýkat, to je spíš otázka pro trenéry áčka. Hodně kazí při rozehrávce, kdy ztrácí míče. Ale to, že bohužel chybuje, se stává, to do fotbalu patří.“

Vatajelu se podle všeho zacyklil v začarovaném kruhu, z nějž už asi nebude úniku. Už tuší, že sparťanské angažmá pro něj skončí fiaskem.„Konfrontace na tréninku Sparty svlékla Bogdana donaha. Nestíhá, jeho problémy v bránění jsou příliš velké,“ říká dobře informovaný zdroj.

„Spoluhráči už si na něj udělali názor, který je umocněný tím, kolik bere a kolik stál, tak to prostě chodí,“ vysvětluje Fukal. „Čím víc se prodlužuje čas, kdy za áčko nehraje, tím těžší to pro něj je. Musí cítit velký tlak,“ dodává.

„Bogdan je zlomenej, pád jeho sebevědomí je už velký,“ přitakává nejmenovaný hráč.

Jaké plyne z nezdařené transakce pro největší český klub ponaučení? „Ukazuje se, že zahraniční přestupy jsou složitá disciplína, mají s tím problémy všechny kluby u nás,“ opáčí Adam Kotalík, generální ředitel Sparty. „Přivést hráče z kvalitnější ligy je většinou problém ekonomický i sportovní, takže prakticky vždy berete hráče z horší ligy, a v takovém případě nikdy dopředu nevíte, jak to zvládne. Česká liga je náročnější, než jaké mínění o ní někdy máme.“