Kouč Hradce o Plzni: Vyhodit trenéra z prvního místa? Hodně smutný

Moc mu to nevoní. Štve ho, jak se v Česku točí s trenéry. Řeč na to přišla před dnešním utkáním fotbalové ePojisteni.cz ligy s Plzní (20.15, přímý přenos na iSport.cz). Pochopitelně. Od týmu, který vede ligu, se před šesti dny pakoval Roman Pivarník. „Je mi ho líto,“ říká kouč Hradce Králové Bohuslav Pilný. Mimochodem, proti Viktorii bude mužstvu ordinovat vyloženě aktivní přístup. Inspirace Teplicemi zabrala.

Sám byl na odstřel. Před 14 dny na tiskové konferenci po remízovém utkání s Brnem vybouchl a nejvyšším činitelům v klubu oznámil rezignaci. Ti ji prakticky hned odmítli. „Už jsem se viděl na rybách. Ale podrželi mě. Přijal jsem to a zase se vrhl do práce,“ vzpomíná Pilný.

Roman Pivarník takovou kliku neměl. Plzeňští šéfové mu doručili výpověď po remíze s Teplicemi. I přesto, že s Viktorií vedl ligu.

„Na rovinu říkám, že z mého pohledu je to hodně smutný. Samozřejmě, člověk nevidí v Plzni do kuchyně. Neví, co se děje uvnitř mužstva a uvnitř celého klubu. Z druhé strany byl Pivarníkův tým první, boj o titul měl a má ve svých rukou, nemusí se spoléhat na cizí pomoc. A klub se rozhodne odvolat trenéra? Z pohledu ligového kouče mi to přijde hodně líto.“

Cítím správně, že se vás to dotýká osobně?

„Spíš je na zamyšlení, jak u nás funguje trenérské řemeslo. Roman není první ani poslední, kterého odvolali, když držel nejvyšší postavení v tabulce. Kdo si tuhle práci vybere, musí počítat s tím, že někdy je to hodně kruté.“

Plzeň mají nově na povel Zdeněk Bečka s Pavlem Horváthem. Čekáte velké změny?

„Je otázkou, co budou chtít změnit a co se vůbec za tak krátký časový úsek změnit dá. Mám dojem, že Horvi bude nutit Plzeň do podobného fotbalu, jaký předváděla pod Pavlem Vrbou. Pro nás je otazníkem bránění standardních situací a zakládání útoků. Něco se v jejich hře určitě změní, ale těžko dopředu odhadovat, co to bude.“

Máte na papíře sestavu Plzně?

„V hlavě si přehrávám, co vymyslí. Asi udělají změny na křídlech. Hráčů na tenhle post mají dostatek. Sám budu zvědavý, až mi náš vedoucí mužstva přinese zápis. My se ovšem nemůžeme zabývat jen Plzní, ale především sami sebou.“

Hodláte na Plzeň vyrukovat s aktivním přístupem jako v minulém kole Teplice?

„Cesta to je. Způsob hry Teplic je rozhodně vodítkem. Když Plzni někdo couvne, mají takovou kvalitu, že vás z 95 procent přehrají. Ostatně nám ani není vlastní stát někde u vápna a čekat, co se stane. Takhle bychom nikdy nic nevyhráli. Ve Zlíně jsme také nikam necouvali a snažili se hrát aktivně. A bylo z toho vítězství 3:1.“

To bylo na cizím hřišti. Doma jste získali jen dva body z celkových jednadvaceti. Rozumíte v tomto ohledu svým hráčům?

„Když nepočítám extrémní utkání s Karvinou (3:4), tak jsme doma v pěti zápasech dali jednu branku Spartě. Produktivita na domácím hřišti je slabá. Takže zaplaťpánbůh za body z venku. Už ale musíme začít naplno bodovat doma. S kolegy si říkáme, že výhry už musí přijít a všichni bychom byli rádi, kdyby se tak stalo už teď s Plzní. Výhra ve Zlíně nás povzbudila. Když dáme gól, náš výkon rapidně roste.“