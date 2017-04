Obránce Podaný si dal vlastní gól. Byla to smůla, povzdechl

V 57. minutě autor prvního mladoboleslavského gólu Lukáš Železník vystřelil, míč nešťastně srazil do vlastní sítě Jakub Podaný. „Bylo to rychlé,“ popisoval situaci dukelský hráč. „Stál jsem na pravé noze a střela šla na ni. Nestačil jsem to levou už dobře odkopnout, možná jsem měl zareagovat pohotověji, mohl jsem si i přešlápnout a hrát to pravou. Nevím. Jak to bylo mokré, tak mi to i sklouzlo,“ vysvětloval smolný zásah.

Nešikovný zásah mohl napravit v 83. minutě, kdy měla Dukla výhodu přímého kopu z nadějné vzdálenosti. Podaný se krásně trefil z podobného místa v 17. kole v Hradci Králové (0:2). Proti Mladé Boleslavi ovšem neuspěl. „Před zápasem jsme se bavili, že gólman chodí rychle za zeď, což ukázal v minulém zápase,“ prozradil, jak zkoumala Dukla soupeře.

„Chtěl jsem to poslat na jeho stranu, nechal jsem si míč přeběhnout, ale bohužel jsem branku překopl. Nevím, kdyby to šlo do brány, jak jsem chtěl, jestli by to brankář neměl, protože zas tolik neuhnul,“ přemítal Podaný. „Ale když netrefím bránu, tak to nemůže být gól,“ uznal.

V příštím zápase v dukelské sestavě nebude, za nebezpečné hraní dostal v 81. minutě žlutou kartu. Čtvrtou v probíhajícím ročníku, což představuje trest. „Je to neúprosné,“ přijal bezmocně Podaný tento fakt. „ Odstojím si to v Liberci, s Jihlavou už bych měl být použitelný, ale uvidím, jak to trenér poskládá,“ smířil se s osudem.

Ve 23. kole se v ePojištění lize setkala Dukla s Mladou Boleslaví. Hosté byli před zápasem na 4. místě, tomu, že chtějí bojovat o evropské poháry ale příliš nenasvědčují jarní výsledky - Boleslav na jaře vyhrála jen jednou. Dukla byla se sedmadvaceti body v bezpečném středu tabulky na devátém místě. Ze vzájemného zápasu ale vyšla lépe Mladá Boleslav, která zvítězila 2:1. Podíl na tom měl nešťastným vlastním gólem i obránce Dukly Jakub Podaný.