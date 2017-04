CELÝ SESTŘIH: Příbram - Karviná 4:2. Domácí otočili a záchrana žije

Karviná v Příbrami vedla gólem Filipa Panáka, ovšem do poločasu srovnal Martin Jiránek svým premiérovým gólem v české lize a po změně stran skóre otočili Jan Suchan, Jan Rezek a Zdeněk Linhart. Za hosty už jen v závěru snižoval Mihajlo Jovanovič.

Příbram začala zhurta a už ve 3. minutě dotlačil míč do branky Kacafírek, sudí mu však odmával ofsajd a gól neplatil. O chvíli později se ve velké šanci ocitl Jiránek, ale hlavou trefil jen gólmana Laštůvku.

Karviná se zahřívala pomaleji, ale o to efektivněji. Panák nejprve z úhlu napálil míč jen do brankáře Hrušky, ale v 15. minutě předvedl fotbalovou parádu. Z 20 metrů napřáhl a trefil se pravačkou přesně do horního rohu branky. Hruška se za míčem jen ohlédl.

Úvodní gól hosty nakopl, ale po půlhodině se znovu začínala dostávat do hry Příbram. K vyrovnání jim pomohla i přísná standardní situace. Po ní propadl míč ve středu vápna k volnému Jiránkovi, který v druhé šanci už nezaváhal a srovnal.

Příbram v boji o záchranu nutně potřebovala vyhrát, a tak hosty tlačila. Dlouho ji sice chyběla potřebná kvalita, ale v 54. minutě se k odraženému míči dostal před vápnem Suchan a dobře umístěnou střelou k tyči poslal Příbram do vedení. Vstřelil tak svůj první gól po více než roce.

O deset minut později mohl přidat pojistku Rezek, ale v dobré šanci napálil míč jen do gólmana. Uběhly však jen tři minuty a Rezek to napravil, když tentokráte tvrdou střelou nedal Laštůvkovi šanci zasáhnout. Za dalších pět minut byl u vyraženého míče nejrychleji Divíšek, který protlačil míč na Linharta a ten už měl před sebou jen prázdnou branku. Příbram tak poprvé od září 2015 vstřelila čtyři branky.

Hosté už jen snížili po rohovém kopu, který minutu před koncem zužitkoval Jovanovič.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33. Jiránek, 54. Suchan, 69. Rezek, 74. Linhart Hosté: 16. Panák, 89. Jovanović Sestavy Domácí: Hruška – Tregler (85. P. Pilík), Chaluš, Jiránek, Divíšek – T. Pilík, Rezek (C), Suchan (80. Januška), Linhart, Kvída – Kacafírek (46. Bazal). Hosté: Laštůvka – Jan Moravec, Hošek, Jovanović, Eismann (C) – Šisler, Janečka (64. Jurčo) – Budínský, Panák, Kalabiška (46. Puchel) – Wágner (78. Weber). Náhradníci Domácí: Boháč, Trapp, Pilík, Krameš, Ayong, Januška, Bazal Hosté: Holík, Puchel, Smrž, Weber, Dressler, Jurčo, Pindroch Karty Domácí: Kvída, Suchan Hosté: Šisler Rozhodčí Machálek – Hrabovský, Peřina – Matějček Stadion Na Litavce Návštěva 1928 diváků

Klíčové momenty utkání:

