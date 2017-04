Vácha: Proti Plzni hrajeme i o jméno Sparty. V Jihlavě to byla ostuda

Do velkých rozborů se mu nechtělo, ale jeho vzkaz zněl jasně. Záložník Sparty Lukáš Vácha dobře ví, že v Jihlavě jeho tým zklamal na plné čáře a v neděli proti Plzni se to nesmí opakovat. „Myslím, že motivovat se musíme hlavně sami sebou,“ tvrdil sparťanský fotbalista.

Chtě nechtě se ještě musel v hlavě vrátit k prohře 0:1 z Jihlavy. „Nebylo to příjemné. Byla to ostuda a nemělo by se to opakovat,“ řekl Vácha. „Teď už jsme to uzavřeli a soustředíme se na Plzeň,“ dodal zkušený záložník.

Jenže právě Plzeň poslední roky na Spartu umí, Pražané s ní prohráli už pětkrát v řadě. „Všichni víme, že jsme proti Plzni dlouho nevyhráli. Ale my ve Spartě máme svých starostí dost a nesoustředíme se na to, jestli máme nějaký mindrák, nebo ne. Každopádně chceme vyhrát,“ měl jasno Vácha.

Sparta má v tuto chvíli na Plzeň ztrátu propastných 13 bodů, přesto se nedá říct, že by lídr ligy předváděl na hřišti skvostné výkony. Ovšem dokáže na rozdíl od rivala vyhrávat. „Plzni to teď vychází, u nás to tak není. Ale nechci to moc rozebírat,“ řekl pouze sparťanský záložník.

Sparťané před Plzní: Nejsme kouzelníci. Potřebovali bychom kouzelný proutek

O motivaci mají každopádně Letenští podle Váchy postaráno. „Upřímně nikdo z nás si nemyslí, že když porazíme Plzeň, tak celou sezonu napravíme. Ale každý zápas hrajeme o jméno Sparty a o svá jména. Věřím, že přijdou lidi a bude to velký zápas,“ tvrdil.

Na druhou stranu je pro sparťany těžké, že sice mohou v neděli promluvit do boje o titul, ale jich samotných se už netýká. „Je to zvláštní situace,“ souhlasil Vácha. „Ale myslím, že není čas se za něco schovávat. Musíme si říct jasně, že teď hrajeme o třetí místo a musíme ho uhrát,“ dodal.

A přál by Vácha více titul Plzni, nebo Slavii? „Ani jedno, nechci si takhle vybírat. Radši bych vždy Spartu,“ nepřekvapil.

Rada: Skandál v Plzni? To od vás slyším poprvé!

Sparta poprvé v ligové historii prohrála s Jihlavou, které stačil k výhře nad favoritem jen jeden gól. Pomohli jí k němu svou chybou Tomáš Koubek s Mariem Holkem, prosadil se Davis Ikaunieks. Vysočina se tak pod vedením nového trenéra Josefa Jinocha hned radovala z překvapivé výhry.