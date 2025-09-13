Krejčího chválila legenda Wolves: Může být top obránce. Debut na Newcastlu
Zařadil se mezi poslední dvě letní posily, které mají týmu přinést novou energii. Ladislav Krejčí, český reprezentant, by mohl v sobotu odpoledne debutovat v Premier League. Wolverhampton, kam přestoupil na konci srpna, hraje na hřišti Newcastlu United. „Má hodně kladných bodů, může z něj být top obránce,“ uvedl David Edwards, legendární záložník anglického klubu.
O víkendu předčasně opustil českou reprezentaci a vynechal pondělní (hrubě nevydařený) přípravný zápas se Saúdskou Arábií (1:1). Ladislav Krejčí odcestoval do Girony, vyřešil poslední povinnosti po nedávném přestupu do Anglie, a tím definitivně uzavřel první zahraniční angažmá v kariéře.
V posledních dnech se už zase soustředí na Wolverhampton. V tomto týdnu se připojil k týmu a v pátek absolvoval trénink, na němž byl zachycený na fotografii vedle gólmanské jedničky Josého Sá. Krejčí se vedle zkušeného Portugalce usmíval, byl dobře naladěný, ale současně velmi soustředěný. Což je naprosto pochopitelné.
Jeho nový zaměstnavatel odstartoval ligovou sezonu opravdu špatně. Postupně podlehl Manchesteru City (0:4), Bournemouthu (0:1) a Evertonu (2:3). „Nezačali jsme tak, jak jsme si přáli,“ přiznal kapitán týmu Toti, který hraje na stejné pozici jako Krejčí. „Máme ale tým a trenéra na to, abychom hráli na mnohem lepších pozicích,“ poznamenal s tím, že Wolverhampton se momentálně nachází na posledním místě tabulky. Jako jediný ještě ani nebodoval.
U poslední porážky už byl také Krejčí. Dokonce měl naději, že do zápasu na domácím hřišti naskočí v průběhu druhého poločasu. Byl připravený, vysvlečený a postával u postranní čáry. Nakonec se zranil ofenzivní záložník Hugo Bueno, proto trenér Vito Pereira musel změnit taktické plány.
Tentokrát proti Newcastlu by se mohl dočkat, což naznačil i článek na oficiálních klubových stránkách. „Po třech kolech jsme stále bez vítězství, ale tým posílily dvě nové tváře, které si mohou odbýt debut už tento víkend.“
Posily potřebují čas, ale...
Wolverhampton se přes léto hodně proměnil. Z týmu odešli Matheus Cunha, klíčová postava, nebo krajní obránci Rayan Aut-Nouri a Nélson Semedo. Proto vedení klubu shánělo na poslední chvíli vhodné doplnění kádru. Krejčí přišel na konci srpna, o pár dnů později vzbudil velký rozruch útočník Tolu Arokodare z belgického Genku, který dorazil za 26 milionů eur (asi 640 milionů korun).
„S oběma posilami jsem hodně spokojený. Opravdu si myslím, že Wolverhampton rozhodně vylepší,“ zdůraznil v oficiálním klubovém podcastu bývalý záložník David Edwards, který odehrál za anglický klub 274 soutěžnách zápasů za devět let.
„Nemůžeme ale očekávat, že když přivedeme hráče z jiných lig, že budou připraveni během jednoho dne nebo týdne hrát Premier League,“ namítl na tiskové konferenci trenér Pereira. „Je to jiná soutěž a hráči potřebují čas, aby pochopili, co od nich chceme. Musíme jim to opakovat neustále dokola,“ pokračoval.
Přesto se dá očekávat, že i když Krejčí má konkurenci v podobě kapitána Totiho, měl by brzy zapadnout do užšího kádru. „Je to skvělá posila,“ zopakoval Edwards, někdejší velšský reprezentant. „Je vysoký, ale zároveň má eleganci. Dobře pracuje s míčem, je silný ve skluzu a také ve vzduchu. Bude nebezpečný ve vápně, může dát gól a bere si dokonce penalty,“ vyjmenoval Krejčího největší přednosti.
Wolverhampton nutně potřebuje vylepšit defenzivní činnost, protože v posledních třech ligových utkáních inkasoval dohromady osm branek. „Mám pocit, že tým teď vypadá v obraně trochu nervózní na balonu. Krejčí by v tom mohl pomoct, vypadá klidně, má velmi precizní levou nohu. Bude určitě zajímavé sledovat, jak rychle ho trenér dostane do základní sestavy,“ zmínil medailista z EURO 2016.
Dočká se Krejčí vysněného debutu už proti Newcastlu?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|2
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|3
Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|4
Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|5
Sunderland
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|5
Everton
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|7
Bournemouth
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|8
Crystal Palace
|3
|1
|2
|0
|4:1
|5
|9
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|10
Brighton
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|11
Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|12
Leeds
|3
|1
|1
|1
|1:5
|4
|13
Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|14
Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|15
Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|16
West Ham
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|17
Newcastle
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|18
Fulham
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|19
Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
|20
Wolves
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup