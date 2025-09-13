Jihočeské derby pro Táborsko. Viagem remizoval s Chrudimí, výhra rezervy Slavie
Fotbalisté Táborska díky gólu v nastaveném čase zvítězili 2:1 v Českých Budějovicích a upevnili si vedení v druhé lize. Na páté místo se posunul B-tým pražské Slavie po vítězství 2:0 v Jihlavě. Vlašim ukončila čtyřzápasovou vítěznou sérii Příbrami, uhrála na jejím hřišti bezbrankovou remízu. Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v Pardubicích nad domácí Chrudimí 1:1 a posunuli se na čtvrté místo v neúplné tabulce.
Jihočeské derby rozhodl obránce Petr Heppner, který ve čtvrté minutě nastavení vystřelil Táborsku čtvrtou výhru v řadě. V zápase ukončil dlouhé čekání na gól, protože stav 1:1 trval už od 11. minuty, kdy na úvodní branku jiného hostujícího beka Havla odpověděl záložník Hubínek. Exligové České Budějovice získaly z posledních tří utkání jediný bod a jen tři je dělí od sestupových příček.
Slavii zajistili výhru brankami v úvodu obou poločasů Daniel Toula a Tomáš Necid. Šestatřicetiletý bývalý reprezentační útočník se prosadil už počtvrté v sezoně a dělí se o druhé místo v tabulce střelců. Pražané vyhráli podruhé za sebou po předchozích dvou porážkách, Jihlava po druhé prohře po sobě zůstala ve druhé polovině tabulky desátá.
Prostějov po dvou porážkách zabodoval proti poslední Kroměříži. Po bezbrankovém poločase ještě na gól Šindeláře odpověděl Koryčan, ale v poslední desetiminutovce vzali hostům naději na první bodový zisk v sezoně Hais a Dzjuba.
Příbrami skončila vítězná druholigové série, která následovala po úvodní šňůře čtyř porážek. V duelu s Vlašimí měli domácí výraznou střeleckou převahu, ale roli favorita nepotvrdili. Hostům bod stačil přinejmenším dočasně k posunu z předposledního místa.
Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v Pardubicích nad domácí Chrudimí 1:1. Hostující nováček neudržel v zápase poločasové vedení, Východočechům zisk bodu stačil k návratu mimo sestupové pozice před Vlašim.
Chrudim v minulé sezoně hrála o postup, v tomto ročníku ale slavila zatím jedinou výhru ve druhém kole. Od té doby už sedm soutěžních zápasů čeká na vítězství a vypadla i v domácím poháru. Proti ústeckému nováčkovi musela dotahovat skóre poté, co ve 24. minutě Černý proměnil penaltu po faulu Schöna na Moulise a dal třetí gól v sezoně. Brzy po změně stran vyrovnal po rohu obránce Skwarczek a zařídil Chrudimi alespoň zisk bodu po předchozích dvou porážkách.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Ústí
|9
|5
|1
|3
|18:13
|16
|5
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|6
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|7
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|8
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|9
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11
Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|13
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14
Chrudim
|8
|1
|3
|4
|10:18
|6
|15
Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup