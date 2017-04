Bičík vychytal velkou šanci Plzně. Titul asi přeju víc Slavii, přiznal

"Víceméně je mi to jedno, ale víc to asi přeju Slavii. Kvůli trenérovi Šilhavému, pod kterým jsem nastupoval v Liberci," řekl Bičík novinářům. "My jsme ale řešili především sami sebe, protože jsme věděli, že Boleslav na nás ztrácí jen bod a Teplice dva," dodal.

Spartě patří třetí místo, na první Slavii ztrácí 12 a na druhou Plzeň deset bodů. "Jsme realisti a na první místa je to dost velký odskok. Ale pokusíme se vyválčit třetí místo. Samozřejmě všichni víme, že je to na Spartu málo," uvedl šestatřicetiletý gólman.

Proti Plzni přitom Sparta nevypadala jako tým, který před týdnem ostudně prohrál 0:1 s předposlední Jihlavou. "Byli jsme na úplném dně a lidé na nás byli právem nasr...," přidal Bičík. "Po dlouhé době jsme ve velkém zápase neměli co ztratit, tak jsme nemuseli tvořit, nechali jsme to na Plzni a hrálo se nám líp," uvedl.

Sparta - Plzeň: Michal Kadlec podcenil hlavičku, Krmenčíkův samostatný únik vychytal Bičík

Sparta tak potvrdila, že v sezoně ztrácí body s outsidery, ale na velké zápasy se naopak dokáže připravit. "Je to jednoduché. Proti slabším musíme tvořit a nejsme v situaci, kdy by nám to šlo," prohlásil brankář. "Věděli jsme, že Plzeň musí vyhrát, zatímco my bychom se asi spokojili i s bodem. A líp se hraje, když boříte, než když tvoříte," dodal.

K vítězství přispěl i Bičík, který sice po zranění Tomáše Koubka nastoupil poprvé od srpna, ale už ve třetí minutě zlikvidoval Krmenčíkovo sólo. "Myslím, že to moc dobře netrefil. Spíš mu to sjelo po noze, takže to nebyla taková rána," řekl Bičík.

"Samozřejmě by to byl jiný zápas, kdybychom od třetí minuty prohrávali. Jsem rád, že jsem mohl něčím přispět. S naší formou bychom to asi těžko dotahovali," dodal.

"Nervózní jsem moc nebyl. Tím, že to byla Plzeň, tak bylo o motivaci postaráno. Kdyby to bylo minulý týden v Jihlavě, tak by to bylo asi těžší. Takže jsem si to šel užít, protože po minulém týdnu to už horší asi být nemohlo," prohlásil.

Bičík: Po zápase v Jihlavě jsme byli na totálním dně, dnes jsme neměli co ztratit

Sparta na jaře zápasy proti velkým týmům umí. Se Slavií v derby uhrála remízu 1:1, teď jí pomohla na první místo tabulky ePojisteni.cz ligy, když po třech letech porazila Plzeň. Viktorii poslaly do kolen góly Josefa Šurala a Vjačeslava Karavajeva, na které Západočeši nenašli odpověď.