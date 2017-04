Hašek: Nabídka vést Spartu? Nepřijal bych, nebylo by to správné

V ročníku 2011–2012 vedl Spartu, ale za svojí první ligovou štaci považuje Martin Hašek až tu současnou v Bohemians Praha 1905. Tehdy totiž nad ním stál generální sportovní manažer Jozef Chovanec, který nesl veškerou zodpovědnost. Muž, jehož minulost je spojená se Spartou, v níž působil především v roli hráče a později na Letné dělal první trenérské krůčky, by se však do klubu svého srdce zatím nevrátil.

Když jste sledoval letošní trenérské kotrmelce ve Spartě, nezamrzelo vás, že si na vás její vedení nevzpomnělo?

„Myslím si, že se mi práce ve Vlašimi docela dařila. Nasbírali jsme dost bodů a také posunuli několik hráčů výš. Obě zadání jsme plnili. Trenérsky jsem vstal v uvozovkách z mrtvých, říkal jsem si, že bych mohl být pro ligu potenciálně zajímavý. Obecně, nejen ve vztahu ke Spartě. Napadlo mě, že by i z její strany mohla nabídka přijít. Ale byl jsem rád, že nepřišla, protože bych ji musel odmítnout. A to by nebylo jednoduché.“

Nerozumím, proč?

„Protože by to nebylo správné. Necítil jsem se, že bych byl ten, kdo by měl zachraňovat Spartu.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Bratři Haškovi: Táta je trenér i doma. Říká, že mladí plýtvají časem a potenciálem • VIDEO iSport TV

Nebylo by to zbabělé?

„Ne, jenom seriózní posouzení stavu. O strachu vůbec nemluvím, ten tam nebyl. Vysvětlím. Trenér, který převezme Spartu, musí mít všeobecnou podporu a přesvědčení, že je ten pravý. Rozštěpil bych sparťanskou veřejnost, pro některé fanoušky by moje jmenování působilo jako červená na býka. A to by nebylo dobře.“

Co by vám mohli vyčítat?

„Nevyzrálost. Když jsem mužstvo vedl, měl jsem nad sebou GSM, největší tlaky nešly na mě. Ty já nezažil. Když se mi bude dařit v Bohemce, kde mám smlouvu na tři roky, může už ten okamžik přijít. Ale teď ještě ne.“

Druhá nabídka ale už přijít nikdy nemusí.

„To vím. Uvidíme, mám čas. Je mi sedmačtyřicet, cítím se však energií o deset let mladší. Teď jsem v Bohemce a soustředím se jen na ni.“