Příbramský Pilík po prohře: Nic nevzdáváme, chceme se udržet

Jak moc bolí prohra v posledních desítkách sekund?

„Samozřejmě hodně. V tu chvíli to bylo 1:1 a bod bychom brali všema deseti. Takhle mrzí o to víc, že jsme gól dostali až po devadesáté minutě. Srazilo nás to na kolena.“

Měli jste v hlavě i fakt, že se Spartě obecně nedaří proti soupeřům z nižších pater tabulky?

„Nemyslím si, že bychom to měli v hlavách. Hráli jsme doma a v naší situaci to ani nemůžeme. Pro nás je každý bod dobrý, ať je to s jakýmkoliv soupeřem. Bod by byl dnes dobrý a je to velká škoda.“

Od vás to byl další dobrý výkon a k bodům nechybělo hodně. Na jaře se vám zatím daří, co se oproti podzimu změnilo?

„Vyhráli jsme nějaké zápasy doma a minulý víkend jsme to potvrdili venku. Já jsem to vlastně říkal, že musíme udělat nějaké výsledky za sebou, abychom se tam dotáhli, což se nám povedlo. My budeme bojovat, samozřejmě nic nevzdáváme. Chceme se udržet.“

Přesto, že výsledek se Spartou nebyl úspěšný, může pomoci Příbrami se sebevědomím?

„Po tomhle výkonu podle mě nespadne sebevědomí vůbec. Samozřejmě je to pořád Sparta, která má kvalitu. Chtěli jsme jí porazit, ale nepovedlo se. Je to velká škoda a musíme si z toho vzít ponaučení.“

