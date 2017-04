Cena pro Rajtorala! Patřil mezi tvrdý jádro, skrýval Petržela těžko slzy

Soustředit se na fotbal? To šlo jen obtížně. V Plzni za sebou mají těžký týden, ve kterém se museli vyrovnat s tragickým úmrtím svého bývalého spoluhráče Františka Rajtorala. Jak složité to bylo zřejmé i ze slov Milana Petržely po vítězství nad Duklou 2:0. Na svoji cenu pro nejlepšího hráče zápasu, kterou přebíral v televizním přenosu, napsal fixou věnování: „Rajty, to je pro tebe - 27.“ A jen těžko se bránil slzám.

Právě Petržela byl v sobotu večer jednoznačně nejlepším mužem na hřišti. První gól vstřelil, pak se postaral o penaltu, z níž Marek Bakoš zvýšil. Dostat z hlavy myšlenky na kamaráda, jenž dobrovolně ukončil život v Turecku, ale nešlo. Petrželovy ruce mířily po jeho trefě k nebi s jasným vzkazem.

„Nebyli jsme v lehké situaci. Rajty patřil mezi tvrdý jádro. Chtěli jsme vyhrát kvůli němu a jsem rád, že se to podařilo,“ řekl Petržela pro ČT roztřeseným hlasem a v očích měl slzy.

Kromě zprávy o Rajtoralově úmrtí musela Plzeň také řešit, jak se ještě udržet se Slavií v boji o titul. „Motivaci jsme tímhle měli zvýšenou. Takhle se o titul nehraje a řekli jsme si k tomu pár slov, i když nám do řeči moc nebylo,“ uvedl Petržela.

Také trenér Zdeněk Bečka neskrýval, že uplynulé dny byly složité. „Po událostech, které se staly, nebyl tréninkový proces vůbec jednoduchý. Kluci na to ale odpověděli svým výkonem.“ Rajtoralova památka bude pro Plzeň důležitým motivem i ve zbytku sezony. „Nakonec jsme si řekli, že nejen tohle utkání, ale i celý konec soutěže, budeme bojovat za Frantu,“ vyhlásil Bečka.

Smutná zpráva zasáhla také záložníka Andrease Ivanschitze, který přišel do klubu až po Rajtoralově přestupu do Turecka. „Františka jsem osobně nepoznal, na hřišti jsme se nesetkali. Jako hráče jsem ho znal, tento týden pro nás byl těžký, všechny to samozřejmě zasáhlo. Franta si zaslouží respekt za všechno, co v kariéře dokázal,“ řekl bývalý rakouský reprezentant. Proti Dukle poprvé neoblékl dres s číslem 27 – to patřilo právě Rajtoralovi a bylo navždy vyřazeno.

V zápase 26. kola proti Dukle potřebovala Viktoria Plzeň nutně vyhrát, aby dále neztrácela na první Slavii, od které ji dělily dva body. To se jí i povedlo. Ve 21. minutě se dostala do vedení tečí Milana Petržely, druhý gól přidal z penalty Marek Bakoš ve 25. minutě. Ziskem tří bodů Plzeň minimálně do nedělního večera přeskočila v tabulce Slavii a posunula se na první místo.