Ivanschitz zpátky v sestavě. Z lavičky jsem moc věcí ovlivnit nemohl, řekl

V zimě přicházel s velkou pompou. Měl být mužem, který dovede Viktorii Plzeň k titulu. Záložník Andreas Ivanschitz ovšem drtivou část dosavadního průběhu jara proseděl jen na lavičce. Včera se v utkání proti Dukle (2:0) objevil v základní sestavě po více než dvou měsících. „Bylo to pro mě těžké,“ přiznal bývalý rakouský reprezentant.

Naskočil jste po dlouhé době. Jak vám utkání sedlo?

„Je to přibližně dva měsíce, co jsem hrál naposledy. Byl to druhý jarní zápas ve Zlíně. Jsem rád, že jsem dostal šanci, mohl jsem si zahrát a tým vyhrál. Jsem spokojený.“

Jak jste se srovnával s dlouhým obdobím, kdy vaše vytížení bylo minimální?

„Nebyl jsem úplně šťastný, vypadl jsem ze sestavy, pak přišlo zranění. Nebylo to pro mě lehké období. Ale nic se pro mě nezměnilo, jsem profesionál, musím do hry dávat maximum. S novým trenérem cítím, že dostávám šanci. To je pro mě pozitivní, chci toho využít.“

Asi jste si angažmá ve Viktorii představoval jinak, že?

„Byl jsem samozřejmě zklamaný. Z lavičky jsem moc věcí ovlivnit nemohl. Teď už se koukám dopředu, jsem pozitivní člověk. Dobře jsem potrénoval a věřím, že teď na hřišti budu co nejčastěji.“

S Františkem Rajtoralem jste se v mužstvu nepotkal, jak na vás dolehla tragická událost z minulého týdne?

„Františka jsem osobně nepoznal, na hřišti jsme se nesetkali. Jako hráče jsme ho znal, tento týden pro nás byl těžký, všechny to samozřejmě zasáhlo. Franta si zaslouží respekt za všechno, co v kariéře dokázal.“

Alespoň na několik hodit jste se vrátili do čela tabulky. Pořád věříte v titul?

„V kabině jsme si jasně řekli, že po té tragické události se musíme ještě víc semknout, utvořit jednu partu. Pokud takhle budeme bojovat, jsme schopní Slavii předehnat a získat titul. Proti Dukle jsme ukázali, že máme tvář a musí se s námi počítat.“

Plzeň - Dukla: V Plzni uctili památku Františka Rajtorala minutovým potleskem

V zápase 26. kola proti Dukle potřebovala Viktoria Plzeň nutně vyhrát, aby dále neztrácela na první Slavii, od které ji dělily dva body. To se jí i povedlo. Ve 21. minutě se dostala do vedení tečí Milana Petržely, druhý gól přidal z penalty Marek Bakoš ve 25. minutě. Ziskem tří bodů Plzeň minimálně do nedělního večera přeskočila v tabulce Slavii a posunula se na první místo. CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Dukla 2:0. Viktoriáni uctili památku Rajtorala a vrátili se do čela ligy

Plzeň - Dukla: Petržela tečoval do brány střelu Hořavy, 1:0