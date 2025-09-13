Předplatné

West Ham - Tottenham 0:3. Souček viděl po ostrém faulu červenou. Hořký debut Krejčího

Tomáš Souček viděl po velmi ostrém zákroku na Joãoa Palhinhu červenou kartu
Tomáš Souček viděl po velmi ostrém zákroku na Joãoa Palhinhu červenou kartuZdroj: Koláž iSport.cz
Tomáš Souček viděl po faulu okamžitě červenou kartu
Ladislav Krejčí při své premiéře v dresu Wolves
Ladislav Krejčí v utkání proti Newcastlu
Newcastle na svém hřišti přivítal fotbalisty Wolverhamptonu
Ladislav Krejčí poprvé pózuje v dresu Wolves
Viktor Gyökeres se trefil do sítě Nottinghamu
10
Fotogalerie
Na sobotní londýnské derby s Tottenhamem nebude Tomáš Souček rád vzpomínat. Po mimořádně ostrém zákroku na Palhinhu byl v 54. minutě rovnou vyloučen. Ladislav Krejčí ve čtvrtém kole anglické Premier League poprvé nastoupil v dresu Wolverhamptonu a byl u prohry 0:1 na hřišti Newcastlu. Český fotbalista začal utkání ve středu hřiště a hned v úvodu utkání viděl po tvrdém zákroku žlutou kartu. Všechna utkání Premier League sledujte ONLINE na webu iSport.

Podrobnosti připravujeme.

Krejčí k prvním bodům Wolves nepomohl

Bývalý kapitán Sparty Krejčí, který do Anglie zamířil po ročním působení ve španělské Gironě, nastoupil před stoperskou trojicí a už v sedmé minutě dostal za faul zezadu v souboji o míč žlutou kartu. Zápas v 29. minutě rozhodl hlavou německý talent Woltemade, kterého Newcastle získal ze Stuttgartu za více než dvě miliardy korun.

Góly letních posil vynesly Arsenalu výhru 3:0 nad Nottinghamem. Dvakrát skóroval španělský záložník Zubimendi, jednou se prosadil švédský útočník Gyökeres. Tomu před odkrytou branku přihrál Eze, jenž se do mateřského klubu vrátil na konci srpna.

Arsenal, který se v Lize mistrů v listopadu představí v pražském Edenu, vyhrál dva úvodní ligové zápasy, pak nestačil na liverpoolské šampiony. Proti Nottinghamu ho v 32. minutě poslal do vedení mistr Evropy Zubimendi, který se po rohu další letní posily Maduekeho opřel za vápnem do odvráceného míče a z voleje ho poslal do sítě. Dal první gól v dresu londýnského klubu, který díky skóre vede tabulku.

V první minutě druhé půle skóroval Gyökeres, jenž má po přestupu ze Sportingu Lisabon v Premier League na kontě už tři góly. Mohl dát i další, ale z úhlu nastřelil tyč, o třetí branku se tak hlavou postaral opět Zubimendi. Nottingham, který po odvolání trenéra Nuna Espírita Santa poprvé vedl Ange Postecoglou, měl největší šanci, když prudký centr odražený od Woodovy hrudi trefil břevno.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal43019:19
2Tottenham43018:19
3Liverpool33008:49
4Bournemouth43016:59
5Chelsea32107:17
6Sunderland42115:37
6Everton42115:37
8Crystal Palace41304:16
9Newcastle41213:35
10Fulham41213:45
11Manchester Utd.31114:44
12Brighton41124:64
13Nottingham Forest41124:84
14Leeds41121:64
15Manchester City31025:43
16Burnley31024:63
17Brentford31023:53
18West Ham41034:113
19Aston Villa40220:42
20Wolves40042:90
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
