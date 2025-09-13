Předplatné

Slavia - Karviná 3:1. Obhájce se na LM naladil výhrou, tu vystřelil žolík Vorlický

Lukáš Vorlický se raduje ze své druhé branky proti Karviné
Lukáš Vorlický se raduje ze své druhé branky proti KarvinéZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Lukáš Vorlický střílí branku proti Karviné
Daiki Hašioka v utkání proti Karviné
Hráči Karviné se radují z branky proti Slavii
Rok Štorman z Karviné se raduje z branky proti Slavii
Mojmír Chytil v akci proti Karviné
Mojmír Chytil se raduje z branky proti Karviné
Mojmír Chytil slaví gól do sítě Karviné
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté Slavie v osmém kole Chance Ligy porazili Karvinou 3:1. Skóre utkání otevřel v devatenácté minutě Mojmír Chytil, Karviná zareagovala v závěru prvního poločasu, kdy přímý kop parádně zužitkoval Rok Štorman. Slavii výhru v 67. minutě vystřelil střídající žolík Lukáš Vorlický. Hosté v závěru dohrávali bez vyloučeného Sahmkoua Camary a výhodu využil opět Vorlický.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta761016:719
3Plzeň843116:715
4Jablonec74309:315
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Dukla81437:107
10Bohemians62134:87
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko71244:95
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

