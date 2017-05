Boj o záchranu? Ať se tam dole poperou, oddechl si liberecký Karafiát

Dvanáct minut před koncem zdramatizoval utkání mezi Slovanem a Bohemians Ondřej Karafiát, jemuž sudí Karel Hrubeš chybně odpískal ruku ve vápně. Hosté pak z penalty snížili na 1:3, nakonec však padli 1:4. „Ruka to nebyla. Jsem si vědomý toho, že mě to trefilo do prsa, z mého pohledu to penalta nebyla,“ dušoval se liberecký stoper.

Bavil jste se o tom s rozhodčím?

„Ano, říkal jsem mu to i po zápase, ať se na to podívá a že si pak řekneme, jestli to fakt byla nebo nebyla ruka.“

Kazí to trošku dojem z výhry?

„Mrzí mě to určitě, protože Dúbra (Dúbravka) mohl mít další nulu, i v obraně jsme mohli udržet další nulu. To se nepovedlo, ale hlavní jsou tři body a to, že jsme už v podstatě ze hry o záchranu venku. Doufám, že je to už definitivní. Ať se tam dole o to poperou a doufejme, že budeme moci hrát v klidu. Ale určitě to nekončí, budeme se chtít dostat před našeho rivala z Jablonce a udělat teď body na Spartě.“

Je to teď vaše hlavní motivace skončit v tabulce před Jabloncem?

„Pro všechny tady je derby s Jabloncem ten nejvíc zápas. Je to pro nás motivace a určitě se před něj chceme dostat.“

Výhra 4:1 je vaše nejvyšší v sezoně, projevilo se na hře, že už se nemusíte tolik stresovat se záchranou?

„Teď na nás tlak ještě trochu byl, museli jsme vyhrát, nebo alespoň bodovat a naštěstí se podařilo vyhrát. Na Spartě si to teď užijeme a uvidíme, co bude dál.“

Bohemians jste ničili přihrávkami za obranu, byl to plán?

„Určitě, snažíme se tímto stylem hrát. Buď balony na Baryho (Baroš) nebo za obranu, trénovali jsme to celý týden a zaplať pánbůh, že to vyšlo. První půle byla z naší strany velice kvalitní. Ubong to dvakrát trefil, v životě jsem ho neviděl, že by to takhle dvakrát trefil na tréninku nebo kdekoliv jinde. Ale jedině dobře. Myslím, že první poločas byl z naší strany skvělý.“

