Vrba po uvedení v Plzni: Snad se nám Liga mistrů podaří znovu

Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Tohle pořekadlo chce změnit trenér Pavel Vrba. Zkušený kouč od nové sezony nastoupí do plzeňské Viktorie, kde zažil nejúspěšnější léta kariéry. Když přicházel do Štruncových sadů poprvé v říjnu 2008, klub vypadal úplně jinak. Teď bude chtít především udržet stávající výkonnost, rvát se o tituly a pokusit se znovu probojovat do Ligu mistrů, kterou Viktoria Plzeň hrála naposledy v jeho první éře. „Chci navázat na výsledky, které Plzeň momentálně má,“ řekl kouč při svém oficiálním jmenování.

Jak dlouho jste zvažoval nabídku Plzně?

„Několikrát jsem naznačil, že jsem do konce dubna komunikoval se zahraničními kluby, ale nevedlo to k podpisu smlouvy. Jednal jsem ještě se dvěma českými kluby (Plzeň, Sparta), nakonec se rozhodl pro tuto variantu. Přiznávám, že to bylo těžké rozhodování, oba kluby byly v jednání velice seriózní, šlo o zajímavé debaty. Teď jsem v Plzni a tím pro mě tato debata končí.“

Rozhodlo to, že s Plzní máte pozitivní zkušenosti, mají vás rádi fanoušci a dobře klub znáte?

„Ano, máte pravdu. Znalost prostředí, hráčů a lidí, kteří se motají kolem fotbalu v Plzni, bylo to rozhodující, co přehodilo misku na stranu Plzně.“

720p 480p 360p 240p <p><span>Hrdina zlatých plzeňských časů se vrací! Pavel Vrba oficiálně stvrdil trenérský comeback do Viktorie. V klubu působil v letech 2008 až 2013 a slavil zde největší úspěchy – dva mistrovské tituly a dvě účasti v Lize mistrů. Zpátky přichází po angažmá u reprezentace a ruské Machačkale. Týmu se ujme od příští sezony, ve Štruncových sadech podepsal smlouvu na tři roky.</span><br /><br /><span>Více na http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2016-17/301872/vrba-zpatky-v-plzni-zacne-od-nove-sezony-dostal-smlouvu-na-tri-roky.html</span></p> REKLAMA Pavel Vrba podepsal v Plzni smlouvu na tři roky • VIDEO iSport TV

V jakém stavu klub nacházíte?

„Plzeň dlouhodobě potvrzuje svou kvalitu, hraje o nejvyšší příčky, co jsem odešel, získala dva tituly, vždy se umístila do druhého místa. Je vidět, že má ty nejvyšší cíle. Jsem rád, že mě klub oslovil a má pořád takové výsledky. Budeme se snažit, aby to tak pokračovalo.“

Zůstalo v Plzni něco stejného jako v roce 2008, kdy jste přicházel poprvé?

„Není tady takřka nic stejného, snad jen pan Šádek (úsměv). Stadion, ambice, umístění klubu, změnilo se snad úplně všechno.“

Ve vaší první éře jste byl jedním ze strůjců velkého plzeňského vzestupu. Kam chcete klub ještě posunout?

„Všichni vzpomínáme na Ligu mistrů. Společně jsme ji zažili, doufáme, že se nám to podaří znovu, i když je to strašně těžké. Na klubové úrovni to je pro česká mužstva ta nejvzácnější věc, doufám, že šanci zabojovat o tuhle soutěž dostaneme a uděláme pro to maximum. Sportovní stránka a možnost hrát Ligu mistrů byla jednou z věcí, které v mém příchodu rozhodovaly.“

Už přemýšlíte nad změnami v týmu?

„Nemyslím si, že jsou okamžitě třeba nějaké velké zásahy. Někteří zkušení hráči v Plzni určitě odvádí dobrou práci. Od mého posledního působení se vyměnila spousta hráčů, mužstvo už prošlo částečným přebudováním. Nebráním se nějakému dalšímu posílení, ale určitě to není tak, že najednou odejde šest hráčů ze základu, pro to není důvod.“

Co vám daly vaše štace po Plzni, tedy česká reprezentace a Machačkala v Rusku?

„Reprezentace je trošku zvláštní, tam jste spíš manažer než trenér. S hráči se potkáváte jen částečně, nemáte jejich výkonnost ve svých rukou, spíš je to o nějakém vyladění formy. V kvalifikaci se nám dařilo, na mistrovství Evropy bohužel ne. Taková je realita, že výsledky nebyly podle našich představ a neuspěli jsme. Rusko byla obrovská zkušenost. Udělat s Machačkalou na podzim dvacet bodů bylo nad očekávání. Pak se ale změnila ekonomická situace, odešli majitelé a s nimi i zahraniční hráči. Odchod z klubu byl trochu komplikovanější než normálně, ale to se stává. Jsem za zkušenost v Rusku rád, přiznávám, že kdybych do konce dubna dostal nabídku, pravděpodobně bych do Ruska šel znovu, ale do jiného klubu. Ne nadarmo je ruská soutěž vysoko v pohárovém koeficientu. Rostov, Petrohrad, CSKA jsou hodně silná mužstva, v pohárech můžou dokazovat strašně moc. Jsou tam úplně jiné možnosti.“

Budete stávajícím trenérům Bečkovi a Horváthovi k dispozici ke konzultacím už v této sezoně?

„Kdyby chtěli, tak ano. Už jsme se malinko bavili, říkal jsem jim, ať si rozhodují sami, nerad bych je ovlivnil. Dvojice pánů Bečka, Horváth je kompetentní k tomu, aby vedla mužstvo, je to pouze na nich, nechci jim do toho zasahovat. Také proto jsem nevzal nabídku už v probíhající sezoně, chci jít k týmu od začátku nové sezony se svou vizí.“

Kolik jste viděl zápasů Plzně z této sezony?

„Některé přímo, zbytek v televizi. Nějaký přehled o kádru a výkonnosti mužstva mám, teď budou jednání o další podobě kádru mnohem přímější. Budu úkolovat lidi v klubu a pana Šádka o nových posilách. Myslím, že kádr je momentálně zbytečně velký, je tady 23 fotbalistů a tři gólmani. Spíš bych to zúžil na 18 hráčů plus dva z juniorky. Zhruba dva hráči by mohli přijít, takže nějaké změny nastanou.“

Proč si k sobě berete jako asistenta Dušana Fitzela?

„Má spoustu fotbalových zkušeností, pohyboval se jako hlavní trenér na Maltě, pak byl manažerem u reprezentace. Sedíme si lidsky, mám rád, že Dušan říká pravdu do očí, i když to někdy bolí.“