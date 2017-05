Vrba a Sparta? Uklidnil jsem se, až když podepsal v Plzni, řekl Šádek

Rusko, Plzeň, Sparta. Tři zajímavé varianty, které se rozprostíraly před Pavlem Vrbou. Třiapadesátiletý kouč nakonec kývl na návrat do západočeské Viktorie. Nezastírá, že Sparta pro něj byla velké téma a probíhala vážná jednání. „Hodně si jejího zájmu vážím,“ přiznal poté, co podepsal tříletou smlouvu ve Štruncových sadech.

Plzeň versus Sparta, poslední léta velké bitvy a řežby o českého fotbalového krále. V posledních měsících se dva velcí rivalové přetahovali také o úspěšného trenéra. Pavel Vrba měl na stole nabídky z obou českých klubů a dlouho zvažoval, na jakou lavičku nakonec usedne.

„Rozhodování to bylo těžké. Oba kluby byly v jednání seriózní a obě varianty byly pro mě zajímavé, ale rozhodl jsem se pro Plzeň,“ přiznal Vrba. „Jednání se Spartou byla vážná, ale já se rozhodl pro známé prostředí. To bylo pro mě rozhodující. Hodně si však zájmu Sparty vážím," dodal.

Sparta už s trenérem, který v Plzni vybojoval dva tituly, dvakrát postoupil do Ligy mistrů a pak zamířil k národnímu týmu, jednala na podzim. V tu dobu byl Vrba ještě vázaný v ruské Machačkale a letenskou nabídku odmítl.

Po odchodu majitelů došlo přes zimu v Machačkale ke změnám a v Rusku balil kufry i Vrba. Sparta se ozvala znovu, zároveň sondovala situaci i Plzeň, kde Vrba zažil nejlepší trenérské časy. Svou situaci hodlal rozseknout do konce dubna, čekal, zda se neozve zahraniční klub. Nakonec kývl na návrat do Štruncových sadů.

Šádek o Vrbově příchodu: Nebylo to přetahování se Spartou

„Strach většinou nemívám, uklidnil jsem se, až když to podepsal, to říkám na rovinu. Jednání byla složitá, protože jsme se nějakým způsobem bavili, vím o tom, že seriózně jednal s konkurentem. Nebyla to otázka cti, byla to otázka principielních nastavení a věcí a koncepce,“ prohlásil generální ředitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

„O návratu Pavla Vrby jsem začal přemýšlet tak týden poté, co odešel,“ žertoval Šádek. „Ale teď vážně. Zimní konec trenéra v Rusku ve mně aktivoval buňky, abych o tom přemýšlel víc. Fakticky jsme se o tom ale začali bavit, když skončil trenér Pivarník. My jsme respektovali, že má prioritu zahraničí. Pak jsme vedli kamarádské debaty a dali jsme si konec dubna jako termín. Samozřejmě jsme věděli o zájmu Sparty,“ vysvětlil.

Vrba se tak chystá na své druhé angažmá v Plzni, kde působil už v letech 2008 – 2011. Funkce se ujme v létě, závěr sezony zůstane na bedrech stávající trenérské dvojice Zdeněk Bečka, Pavel Horváth.

Hrdina zlatých plzeňských časů se vrací! Pavel Vrba oficiálně stvrdil trenérský comeback do Viktorie. V klubu působil v letech 2008 až 2013 a slavil zde největší úspěchy – dva mistrovské tituly a dvě účasti v Lize mistrů. Zpátky přichází po angažmá u reprezentace a ruské Machačkale. Týmu se ujme od příští sezony, ve Štruncových sadech podepsal smlouvu na tři roky.