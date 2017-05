Slavia vyzývá fotbal: Vytvořme úřednickou vládu, situace je vážná

Ve vedení fotbalu musí dojít k radikální změně. Po včerejším zasedání svého představenstva vydala Slavia prohlášení, v němž shrnuje kroky, které by měly nastat poté, co se předseda Miroslav Pelta ocitl ve vazbě a kvůli využívání státních dotací čelí obvinění také Fotbalová asociace ČR. Slavia navrhuje zvýšit důvěryhodnost fotbalu vytvořením „úřednické vlády“ za účasti osobností, do vedení by podle ní odteď neměly kandidovat osoby spojované s korupcí a bez čistého lustračního osvědčení.