Ivanschitz dal krásný gól, po remíze se vztekal: Druhou půli nechápu

Čím si vysvětlujete rozdílný výkon v prvním a druhém poločase?

„V prvním poločase jsme předváděli výtečný fotbal. Vytvářeli jsme si šance, dali dvě branky. Do poločasu to bylo výborné. O přestávce nám trenér říkal, že musíme zůstat koncentrovaní, hrát agresivně až do konce. Kdybychom tady dneska vyhráli, hodně by nás to přiblížilo k titulu. Nechápu, proč jsme to nezvládli a druhý poločas byli tak pasivní. Je to škoda, dneska jsme byli blízko vítězství. Nemám pro to vysvětlení.“

Dneska jste dal dvě branky, zvlášť ta první byla nádherná. Šlo o jeden z vašich nejhezčích gólů kariéry?

„Možná ano. Musím se na to podívat ještě v televizi, ale byl to fantastický volej, jsem rád, že se mi takhle povedl. Jsem rád i za druhou branku, po které jsme vedli 2:0 a přiblížili se k vítězství. Měli jsme zápas pod kontrolou, všechno vypadalo v pohodě. Bohužel jsme v druhém poločase neměli k zápasu stejný přístup, obzvlášť v prvních deseti minutách. Proto jsme zahodili takové snadné vítězství.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec - Plzeň: Ivanschitzova paráda! Rakušan se trefil z voleje a Plzeň vede 1:0 • VIDEO iSport TV

Dokázal jste si za stavu 2:0 představit, že v Jablonci ještě ztratíte dva body?

„Vůbec ne. Myslím, že jsme hráli dobře a drželi míč. Ale takový je občas fotbal. Předvedli jsme výborný první poločas, ale potom úplně odlišný výkon v tom druhém. Nesmíme v takových zápasech takhle snadno odevzdávat body.“

Proč se vám druhý poločas tak nepovedl?

„Je příliš brzy po zápase, abych tohle mohl pořádně hodnotit. Ale všechno je to o přístupu. Nezačali jsme druhý poločas dobře, proto se Jablonec cítil na hřišti lépe. Vycítil, že se může dostat do zápasu. Byla to naše chyba, že jsme domácím umožnili dostat se do hry a nechali je vyrovnat. Je to škoda, každý v šatně je samozřejmě zklamaný. Ale pokračujeme dál, do konce soutěže zbývají tři zápasy. Jsme pořád ve hře, ačkoliv jsme dneska zklamaní, musíme zvednout hlavy a zkusit vyhrát poslední tři zápasy.“

Co říct k vlastnímu výkonu?

„Dneska nezáleží na mých gólech, i když jsme za ně samozřejmě rád. Nemůžu být spokojený s tím, jak zápas dneska dopadl, i když jsem dal dvě branky.“

Střídal jste už v 64. minutě. Řekl vám trenér, proč se tak rozhodl?

„To je jeho rozhodnutí. Chtěli jsme do zápasu poslat čerstvé síly, to je absolutně v pořádku.“

Jak jste se cítil fyzicky?

„Po dlouhé době jsem hrál dva zápasy po sobě. Ale cítím se výborně, mám pocit, že se vracím do formy a každý týden se to lepší. S tím jsem spokojený, ale samozřejmě mě mrzí dnešní výsledek.“

Myslíte, že Slavia ještě také zaváhá a titul vyhrajete vy?

„Musíme se soustředit sami na sebe a na naše zápasy, o Slavii mluvit nechci.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec - Plzeň: A zase Ivanschitz! Doklepl do brány Petrželovu přihrávku a Plzeň vede 2:0 • VIDEO iSport TV