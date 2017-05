CELÝ SESTŘIH: Plzeň – Ml. Boleslav 3:3. Domácí srovnali z 0:3, ale ztratili

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 67. Krmenčík, 79. Krmenčík, 90+1. Hejda Hosté: 17. Levin, 58. J. Kysela, 65. Jánoš Sestavy Domácí: Bolek – Matějů, Hejda, Hubník (C), Janža (62. Hájek) – Hořava, Hrošovský – Petržela, Ivanschitz (46. Krmenčík), Kopic (46. Pilař) – Bakoš. Hosté: Vejmola – J. Kysela (C) (82. Pauschek), Da Silva, Stronati, Fleišman – Takács, Levin – Jánoš, Přikryl, Mareš (89. Mebrahtu) – Železník (77. Čmovš). Náhradníci Domácí: Sváček, Hájek, Chrien, Kovařík, Pilař, Krmenčík, Poznar Hosté: Diviš, Matějovský, Chramosta, Čmovš, Pauschek, Mebrahtu, Nečas Karty Hosté: Mareš, Vejmola, Čmovš, Přikryl Rozhodčí Z. Proske – Z. Koval, J. Kříž Stadion Doosan Aréna, Plzeň Návštěva 10 488 diváků

Plzeň nastoupila bez dvou opor: zraněného brankáře Kozáčika a nemocného Limberského, místo nichž dostali šanci gólman Bolek a bek Janža. Viktoria začala aktivně, ale větší šanci si v úvodu nevytvořila.

Naopak Boleslav hned ze své první možnosti v 17. minutě otevřela skóre. Janža odvrátil Marešův přízemní centr jen těsně za vápno, kde byl volný Ljovin a proti jeho technické a umístěné střele k tyči se Bolek natahoval marně. Ruský záložník se dočkal první trefy v české lize.

<p>Fotbalisté Plzně mají na kontě další zaváhání, které snižuje jejich vyhlídky na titul, V utkání 28. kola ePojisteni.cz ligy doma remizovali s Mladou Boleslaví 3:3 a vedoucí Slavie jim v případě zítřejší výhry nad Duklou může utéct dvě kola před koncem sezony už na rozdíl čtyř bodů. Hosté přitom vedli ve Štruncových sadech už 3:0, v závěru ale dokázali odvrátit porážku po dvou gólech střídajícího Michael Krmenčíka a vyrovnání Lukáše Hejdy.</p>

Hosté chvílemi bránili v jedenácti lidech a Plzeň se proti zformované obraně těžko prosazovala. Až v 41. minutě se uvolnil Hořava a technickou ranou šajtlí těsně minul. Za tři minuty nacentroval do vápna Hubník a proti Petrželově hlavičce se vytáhl gólman Vejmola. Následně se domácí marně dožadovali penalty po zákroku Jánoše na Ivanschitze.

Plzeňský trenér Bečka o poločase hned dvakrát střídal, Pilař nahradil Kopice a Krmenčík Ivanschitze. Právě Pilař v 52. minutě kolmicí vysunul Krmenčíka, ale ten v úniku trefil jen brankáře Vejmolu.

Místo vyrovnání v 58. minutě přidala pojistku Boleslav a znovu jí ke gólu pomohla domácí defenziva. Matějů odvrátil vysoký míč na hranici malého vápna, kam si naběhl Kysela a nabídnutou šanci zužitkoval střelou k tyči. Hostující obránce skóroval v lize po více než třech letech.

Boleslav byla ve Štruncových sadech neskutečně efektivní a z další šance přidala třetí gól, když se v 65. minutě křížnou ranou prosadil Jánoš. Hned za dvě minuty domácí snížili. Po centru střídajícího Hájka se hlavou k tyči prosadil Krmenčík a skóroval téměř po měsíci.

Viktoria se nadechla k velkému náporu a v 79. minutě už to bylo jen o gól. Na křížný balon si naběhl Petržela a jeho centr do vápna uklidil z první do sítě svou druhou brankou v utkání Krmenčík.

Plzeň pokračovala v drtivém náporu a v první minutě nastavení jej proměnila ve vyrovnání, když se z otočky trefil k tyči stoper Hejda. Druhou remízu po sobě a třetí bodovou ztrátu z posledních čtyř kol už ale Viktoria neodvrátila.

Klíčové momenty zápasu

