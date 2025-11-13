Předplatné

ONLINE: Česko - San Marino 0:0. Hellebrand debutuje, na hrotu Sejk. Hraje i Ladra

Čeští fotbalisté hrají v Karviné přípravné utkání proti aktuálně poslednímu týmu žebříčku reprezentací FIFA San Marinu. Poprvé je vede dočasný trenér Jaroslav Köstl, který z pozice asistenta převzal mužstvo po odvolaném Ivanu Haškovi. Čeští fotbalisté nastupují se čtyřmi debutanty v základní sestavě, trenér dal z  šanci brankáři Martinu Jedličkovi, záložníkům Tomáši Ladrovi s Patrikem Hellebrandem a útočníkovi Václavu Sejkovi. Zápas, který na karvinském Městském stadionu startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Český tým se chce vítězstvím naladit na pondělní závěrečný duel skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru, který sehraje v Olomouci. Nad San Marinem, jemuž v žebříčku patří 210. místo, vyhrál všech šest dosavadních zápasů a neinkasoval v nich.

