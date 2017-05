Vést v Plzni 3:0 a nevyhrát? Naše blbost, řekl Jánoš z Boleslavi

Když jste dal na 3:0, pomyslel jste si v tu chvíli, že byste takové vedení mohli ještě ztratit?

„Ani ne. 3:0 je dobrý výsledek, je to naše blbost, co jsme předvedli. Nepoučili jsme, protože Teplice tu také vedly 2:0 a Plzeň nakonec vyrovnala. Udolali nás nákopy.“

Co bylo podle vás nejvíc špatně v závěru utkání?

„Myslím, že nám docházely síly. Největší chyba byla, že jsme dostali první gól. Bylo to po hloupé chybě. Jeden centr… Bylo to špatně.“

Jak cenný je pro vás bod v boji o evropské poháry?

„Doufám, že hodně. Samozřejmě, tři body by nám pomohly víc. Budeme doufat, že každý bod bude v tuhle chvíli dobrý, kór z Plzně.“

Za týden vás čeká druhý adept na titul Slavia. Věříte, že jí podobně zatopíte?

„Doufám, že jo. Letos se dá hrát s každým, nikdo úplně nevyčnívá, Slavia měla nějakou šňůru, ale víme, že je taky zranitelná. Navíc hrajeme v domácím prostředí. Nic nevzdáváme a hlavně ani my nemáme nic zaručeného, musíme bojovat a dělat body.“

Po propadáku v poháru a vyřazení od Opavy jste se zvedli. Myslíte, že pomohla hrozba sankcí, která nad vámi visí?

„Propadák to byl v tom, že jsme neudělali výsledek. Byl to úplně stejný zápas jako tady, Opava dala v první půli ze dvou šancí dva góly. Nevím, nemůžeme se ohlížet, jestli budou nějaké finanční sankce. Jde o nás, chceme hrát Evropskou ligu. Bohužel jsme si to pokazili sami v poháru. Jediná naše šance je teď v lize. Na sankce se nechceme ohlížet, o to nám nejde. Hrajeme sami za sebe, hrajeme za klub, chceme hrát evropské poháry.“

Byla to nejzranitelnější Plzeň, proti které jste hrál?

„Těžko říct. Myslím, že letos je liga nejvíc vyrovnaná. Nemyslím si, že Plzeň je slabší než předtím. Víc se to vyrovnalo. Nechtěl bych říkat, že Plzeň je nějak slabá.“

Zažil jste někdy takovou efektivitu, jakou jste předvedli?

„Možná v Jihlavě, ale tady určitě ne. Hráli jsme dobře z bloku, Plzeň neměla vyložené šance, samozřejmě až na konci. Ze tří šancí dát tři góly je velmi dobré. Hrozně nás mrzí, že jsme to nedotáhli do konce.“

