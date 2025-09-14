SESTŘIHY: Souček viděl po ostrém faulu červenou. Hořký debut Krejčího, ztráta Chelsea
Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček z West Hamu dostal v anglické lize červenou kartu. Po šlapáku v 54. minutě nedohrál zápas s Tottenhamem, který zvítězil v londýnském derby 3:0. Ladislav Krejčí poprvé nastoupil za Wolverhampton, jenž prohrál v Newcastlu 0:1 a po čtyřech kolech dál bez bodu uzavírá tabulku.
Souček si za stavu 0:1 špatně zpracoval míč a ve snaze ho vybojovat zpět fauloval Palhinhu. Prosincový soupeř Slavie v Lize mistrů Tottenham pak v přesilovce přidal ještě dvě branky a v tabulce je druhý za Arsenalem. West Hamu patří 18. místo.
Souček dostal v Premier League druhou červenou kartu. Tu první mu však v únoru 2021 anglická Fotbalová asociace po odvolání West Hamu zpětně zrušila. Podle klubového webu dnes Souček v sobotu za West Ham jubilejní 250. utkání.
Bývalý kapitán Sparty Krejčí, který do Anglie zamířil po ročním působení ve španělské Gironě, nastoupil před stoperskou trojicí a už v sedmé minutě dostal za faul zezadu v souboji o míč žlutou kartu. Zápas v 29. minutě rozhodl hlavou německý talent Woltemade, kterého Newcastle získal ze Stuttgartu za více než dvě miliardy korun.
Za Arsenal pálily letní posily
Góly letních posil vynesly Arsenalu výhru 3:0 nad Nottinghamem. Dvakrát skóroval španělský záložník Zubimendi, jednou se prosadil švédský útočník Gyökeres. Tomu před odkrytou branku přihrál Eze, jenž se do mateřského klubu vrátil na konci srpna.
Arsenal, který v Lize mistrů taktéž narazí na Slavii, vyhrál dva úvodní ligové zápasy, pak nestačil na liverpoolské šampiony. Proti Nottinghamu ho v 32. minutě poslal do vedení mistr Evropy Zubimendi, který se po rohu další letní posily Maduekeho opřel za vápnem do odvráceného míče a z voleje ho poslal do sítě. Dal první gól v dresu londýnského klubu, který díky skóre vede tabulku.
V první minutě druhé půle skóroval Gyökeres, jenž má po přestupu ze Sportingu Lisabon v Premier League na kontě už tři góly. Mohl dát i další, ale z úhlu nastřelil tyč, o třetí branku se tak hlavou postaral opět Zubimendi. Nottingham, který po odvolání trenéra Nuna Espírita Santa poprvé vedl Ange Postecoglou, měl největší šanci, když prudký centr odražený od Woodovy hrudi trefil břevno.
Do čela tabulky se mohla posunout Chelsea, ale s Brentfordem remizovala 2:2. Po půlhodině hry se po přeběhnutí poloviny hřiště prosadil domácí záložník Schade, za hosty vyrovnal Palmer a pět minut před koncem je prudkou střelou zpoza vápna poslal do vedení neobsazený Ekvádorec Caicedo. Jenže podobně pak obrana hostů zapomněla v nastavení na Carvalha, který zblízka snadno vyrovnal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|2
Tottenham
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|3
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|4
Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|5
Chelsea
|4
|2
|2
|0
|9:3
|8
|6
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Everton
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|8
Crystal Palace
|4
|1
|3
|0
|4:1
|6
|9
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|10
Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|11
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|12
Brentford
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|13
Brighton
|4
|1
|1
|2
|4:6
|4
|14
Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|15
Leeds
|4
|1
|1
|2
|1:6
|4
|16
Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|17
Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|18
West Ham
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|19
Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20
Wolves
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup