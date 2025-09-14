ONLINE: Hradec - Sparta. Letenští chtějí zpět do čela, uspějí na východě Čech?
Sparta vyráží do Hradce Králové k duelu, po kterém se chce vrátit na první místo v tabulce. Pražané na východočeský celek umí, od roku 2012 s ním patnáctkrát neprohráli a na jeho hřišti bodovali naplno v posledních sedmi kláních. „Votroci“ potřebují v tabulce výš, bodovali dvakrát v řadě, z výhry se radovali napoesledy proti Sigmě. Utkání 8. kola startuje v 18:00, vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu