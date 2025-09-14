Předplatné

ONLINE: Hradec - Sparta. Letenští chtějí zpět do čela, uspějí na východě Čech?

Fotbalisté Sparty hrají o postup do hlavní fáze Konferenční ligy
Fotbalisté Sparty hrají o postup do hlavní fáze Konferenční ligyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Albion Rrahmani a Kevin-Prince Milla
Albion Rrahmani oslavuje gól proti Rize
Tom Slončík z Hradce Králové diskutuje s rozhodčím
Trenér Hradce Králové David Horejš
Fotbalisté Hradce Králové se radují z branky Vladimíra Daridy proti Olomouci
Chance Liga
Sparta vyráží do Hradce Králové k duelu, po kterém se chce vrátit na první místo v tabulce. Pražané na východočeský celek umí, od roku 2012 s ním patnáctkrát neprohráli a na jeho hřišti bodovali naplno v posledních sedmi kláních. „Votroci“ potřebují v tabulce výš, bodovali dvakrát v řadě, z výhry se radovali napoesledy proti Sigmě. Utkání 8. kola startuje v 18:00, vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta761016:719
3Plzeň843116:715
4Jablonec74309:315
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Dukla81437:107
10Bohemians62134:87
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko71244:95
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

