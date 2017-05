Laštůvka superzákrokem v poslední vteřině zlomil Spartu: Proto tam jsem

„Od toho tam jsem, abych něco chytil. Ale je pravda, že by byla obrovská škoda to z poslední střely ztratit,“ oddechl si Laštůvka. „Podali jsme vynikající výkon a byli jsme Spartě více než rovnocenným soupeřem. Kluci zabrali po tom obdrženém gólu, pořád jsme se snažili hrát dopředu a vyrovnali jsme.“

Ondřej Zahustel byl hodně zklamaný. „Strašně mě to mrzí, jedeme sem takovou dálku, dostaneme se do vedení a bohužel jsme dostali góla na 1:1,“ říkal po zápase. „Věděl jsem, že ještě nějaká šance přijde a přišla. Byla stoprocentní a neproměnil jsem ji!“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Sparta: Zahustel mohl rozhodnout, ale Laštůvku v tutovce nepřekonal • VIDEO iSport TV

Dodatečně přiznal, že jej Laštůvka překvapil. „Chtěl jsem to dát podél něj na zadní tyč. Mířil jsem tam, ale už tam ležel na zemi a nestačilo to. Možná jsem to mohl trošku dloubnout, abych dostal míč nad něj.“

Laštůvka ovšem situaci na hranici ofsajdového postavení přečetl výborně. „Už to bylo buď anebo. Byl na prostředku sám, lehl jsem a trefil mě. Měli jsme trochu více štěstí, než v domácím zápase s Plzní (2:3) či Slavií (1:2).“

Karvinský brankář chválil i fanoušky. „Hráli jsme před fantastickou atmosférou, musím říct, že ti lidi nám dělají po celou sezónu fantastické podmínky. Asi si vzali příklad od ostravských fanoušků, ten bod jsme vybojovali hlavně pro ně.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Sparta: Konaté mířil do šibenice, Laštůvka míč vyškrábl • VIDEO iSport TV

Bravurní zákrok předvedl Laštůvka i v prvním poločase proti dělovce, kterou pod břevno poslal z dálky Vatajelu. „Nečekal jsem, že to tam tak dobře trefí, ale kdo jiný by měl pomoct, než já? Nechci se nějak vychvalovat, ale tohle je samozřejmost. Že bych měl ten tým podržet. S tím jsem tady šel, abych klukům pomohl. Společně jsme se zachránili, máme tolik bodů, kolik máme, ale hlavně hrajeme fotbal a nekopeme nějakou údržbu.“