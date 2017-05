Kadlec popsal, proč chyběl Spartě: Viróza, antibiotika a další antibiotika

Od příchodu do Sparty ho pronásledují zdravotní lapálie. Útočník Václav Kadlec se při zápase v Karviné vrátil zpátky na hřiště poprvé od začátku dubna, kdy se trefil v derby se Slavií. Po nečekaně dlouhé viróze zasáhla nejdražší posila v historii domácí nejvyšší soutěže do utkání v 87. minutě, když vystřídal Tiémoka Konatého.

Nejdřív přišel o část podzimu kvůli zranění stehna, další svalové zranění ho odstavilo i na začátku jara. Pak se vrátil do hry a přispěl gólem k remíze v prestižním derby se Slavií. Od té doby ale zase chyběl, ačkoliv se snažil dát dohromady pro duel s mistrovskou Plzní. Ten nakonec musel také vynechat.

„Mysleli jsme si, že to je klasická viróza, jenže po týdnu to pořád neodcházelo. Bral jsem antibiotika, ta zabrala, jenže ne úplně. Před Plzní jsem se zkoušel dát dohromady, ale dostal jsem druhá antibiotika,“ popsal Kadlec pro klubové stránky, co stálo za další dlouhou pauzou.

Do zápasu v Karviné šel po týdenním plném tréninku. Větší omezení při krátkém pobytu na hřišti necítil, i když ho závěr zápasu nemohl úplně prověřit. „Paradoxně je to docela v pohodě, necítím se nějak hrozně. Horší to bylo před tou Plzní, to jsem se vážně necítil dobře. Ale samozřejmě, je to nějaký měsíc bez většího zápřahu, takže ideální stav to ještě není,“ uvedl Kadlec.

Kromě čtyřiadvacetiletého útočníka mohl fanoušky Sparty potěšit v Karviné návrat dalšího dlouhodobého maroda. Záložník Martin Frýdek se objevil mezi náhradníky po více jak sedmi měsících od chvíle, kdy si zranil koleno na reprezentačním tréninku a kvůli poškození menisku a předního zkříženého vazu musel absolvovat dvě operace. Do utkání však nezasáhnul.

Sparta opět potvrdila, že se jí na jaře na hřištích soupeřů nedaří. V Karviné remizovala 1:1, když na gól Michala Kadlece dokázal odpovědět čerstvě devatenáctiletý obránce Libor Holík. Remíza zároveň znamená pro Letenské jistotu, že poprvé od sezony 2005/2006 skončí níž než na prvních dvou místech tabulky.

