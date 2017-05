Exsparťan Šimůnek by přál titul Slavii: Ale čekal bych od takového týmu víc

V kádru má pražská Dukla někdejší hráče Sparty, Slavie i Plzně. A teď se všichni remízou 2:2 v Edenu zamotali do boje o titul. Stoper Jan Šimůnek přeje právě „červenobílým“, byť před odchodem do Německa oblékal dres největšího rivala z Letné. Netají přitom, že hra prvního týmu tabulky se mu příliš nezamlouvá. „Nevím, kdo by si to měl zasloužit víc. Jestli to na českou ligu stačí, tak budeme balony nakopávat taky,“ usmíval se.

Měli jste chuť zamíchat bojem o titul?

„Samozřejmě, věděli jsme, že je to sledované utkání, že je v televizi. Navíc na krásném stadionu, se super atmosférou, což u nás na Dukle moc nezažíváme. (usmívá se) I proto jsme byli namotivovaní, chtěli jsme si zápas užít a ukázat, že fotbal hrát umíme, že se můžeme rovnat soupeři, který hraje o titul a že třeba jsme i neprávem na takovém místě v tabulce. Takže hlavně hrajeme pro sebe. Chtěli jsme minimálně bod, kdybychom některé útoky dotáhli do konce, mohli jsme i vyhrát.“

Řešíte v týmu hodně, kdo vyhraje ligu?

(směje se) Já bych to přál Slavii, kvůli trenéru Šilhavému, který byl chvíli i u nás. Za tu dobu, co je ve Slavii, v lize ani jednou s týmem neprohrál, tak nevím, kdo by si to měl zasloužit víc. Myslím, že to bude ještě zajímavé, ale má to pořád ve svých rukou.“

Trenér Jaroslav Šilhavý šetřil až na závěr Milana Škodu, od začátku hrál Muris Mešanovič a v průběhu zápasu přišli i Stanislav Tecl a Mick van Buren. Jak bylo pro obránce složité tyhle změny „pobrat“?

„Mysleli jsme si, že určitě nastoupí Škoďák a bylo pro nás překvapení, že chyběl. Hlavně jsme věděli, že hráči Slavie mají výškovou převahu, že jsou ve vzduchu velmi dobří. I když nastoupil Mešanovič, hráli na něho dlouhé balony a byl velmi nepříjemný. Stejně jako když se stahoval do středu a šel do hlaviček Barák. O přestávce jsme si řekli, že spíš do hlav budou chodit naše ´šestky´ a my stopeři si to odcouváme. S příchodem Škody to bylo složitější, víme, jak dobrý tah od trenérů bylo nasadit Smejkyho (Michala Smejkala), šel na stopera, já na kraj. Měli jsme vzadu lepší možnost vyhrávat výškové souboje, což bylo důležité. Jinak si nemyslím, že bychom to nějak extra měnili.“

Hra na vysoké míče je nyní pro Slavii typická. Není na ní až moc závislá?

„Od mužstva, které hraje o titul, bych osobně čekal víc, zvlášť na domácím stadionu, před takovou kulisou. Že budou hrát trošku víc dopředu, přišlo mi to od nich málo. Kombinačně jsme na tom byli lépe než Slavia, víc jsme drželi balon, hlavně v prvním poločase. Ve druhém se nám to už tolik nedařilo. Určitě bych čekal od týmu, který je nahoře, víc. Jestli to na českou ligu stačí, tak budeme balony nakopávat taky…“ (směje se)

Měla být podle vás odpískána penalta na Micka van Burena?

„Nevím, jestli byla. Malinko ho Štetina trefil, ale fotbal je kontaktní sport, a když takhle zařve… Nechci to soudit.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia - Dukla: Opakovaný záběr Štetinova penaltového souboje s Van Burenem • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia - Dukla: Penaltový zákrok na Van Burena, Barák proměnil suverénně • VIDEO iSport TV